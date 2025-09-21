Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250921/mirziyoev-bmt-52126692.html
Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеяси сессиясида иштирок этиш учун АҚШга етиб борди
Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеяси сессиясида иштирок этиш учун АҚШга етиб борди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 20 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеясининг 80-юбилей сессияси тадбирларида иштирок этиш учун Нью-Йорк шаҳрига етиб борди.
2025-09-21T09:02+0500
2025-09-21T09:02+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
ақш
бмт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/15/52126188_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cd9068d05fb353bbff6292b368462b63.jpg
ТОШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 20 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеясининг 80-юбилей сессияси тадбирларида иштирок этиш учун Нью-Йорк шаҳрига етиб борди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Жон Кеннеди номидаги халқаро аэропортда давлат раҳбарини АҚШ президентининг глобал шерикликлар бўйича махсус вакили Паоло Замполли, Америка - Ўзбекистон савдо палатаси раиси Кэролин Лэмм ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеяси 80-сессиясининг умумий мунозараларида нутқ сўзлайди, шунингдек, қатор хорижий мамлакатлар етакчилари, халқаро ташкилотлар ва молиявий тузилмалар раҳбарлари билан музокаралар ўтказади.АҚШнинг йирик корпорациялари раҳбарлари билан алоҳида учрашувлар ва етакчи компаниялари вакиллари билан давра суҳбатида иштирок этиш ҳам режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20250919/ozbekiston-bmt-bosh-assambleyasi-52099596.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/15/52126188_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e0d4264f9b1b9963e6dc1faae2a9e70e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев 20 сентябрь куни бирлашган миллатлар ташкилоти (бмт) бош ассамблеяси 80-юбилей сессияси
ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев 20 сентябрь куни бирлашган миллатлар ташкилоти (бмт) бош ассамблеяси 80-юбилей сессияси

Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеяси сессиясида иштирок этиш учун АҚШга етиб борди

09:02 21.09.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон раҳбари 22 сентябрь куни БМТ Бош Ассамблеяси 80-сессиясининг умумий мунозараларида нутқ сўзлайди, шунингдек, қатор хорижий мамлакатлар етакчилари билан учрашади.
ТОШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 20 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеясининг 80-юбилей сессияси тадбирларида иштирок этиш учун Нью-Йорк шаҳрига етиб борди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Жон Кеннеди номидаги халқаро аэропортда давлат раҳбарини АҚШ президентининг глобал шерикликлар бўйича махсус вакили Паоло Замполли, Америка - Ўзбекистон савдо палатаси раиси Кэролин Лэмм ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. - Sputnik Ўзбекистон
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. - Sputnik Ўзбекистон
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. - Sputnik Ўзбекистон
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеяси 80-сессиясининг умумий мунозараларида нутқ сўзлайди, шунингдек, қатор хорижий мамлакатлар етакчилари, халқаро ташкилотлар ва молиявий тузилмалар раҳбарлари билан музокаралар ўтказади.
АҚШнинг йирик корпорациялари раҳбарлари билан алоҳида учрашувлар ва етакчи компаниялари вакиллари билан давра суҳбатида иштирок этиш ҳам режалаштирилган.
Президент Узбекистана выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2025
Ўзбекистон президенти БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясида иштирок этади
19 Сентябр, 19:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0