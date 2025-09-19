https://sputniknews.uz/20250919/ozbekiston-bmt-bosh-assambleyasi-52099596.html
Ўзбекистон президенти БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясида иштирок этади
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БТМ) Бош Ассамблеясининг 80-юбилей сессияси тадбирларида иштирок этиш учун 20-24 сентябрь кунлари амалий ташриф билан Нью-Йорк шаҳрида бўлади. Давлат раҳбари БМТ Бош Ассамблеяси ялпи сессияси умумий мунозараларининг биринчи кунида нутқ сўзлайди.
сиёсат
шавкат мирзиёев
бмт
Янгиликлар
uz_UZ
Ўзбекистон президенти БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясида иштирок этади
Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеяси ялпи сессияси умумий мунозараларининг биринчи кунида нутқ сўзлайди.
ТОШКЕНТ, 19 сен – Sputnik.
. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеясининг 80-юбилей сессияси тадбирларида иштирок этиш учун 20-24 сентябрь кунлари амалий ташриф билан Нью-Йорк шаҳрида бўлади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари БМТ Бош Ассамблеяси ялпи сессияси умумий мунозараларининг биринчи кунида нутқ сўзлайди.
Таъкидлаш жоизки, Бош Ассамблеянинг бу йилги юбилей сессиясида глобал хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш, Барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш, БМТ тизими ва халқаро молия архитектурасини ислоҳ қилиш, иқлим ўзгариши оқибатлари ва бошқа замонавий хатарларга қарши курашишнинг долзарб масалалари кўриб чиқилади.
Маълум қилинишича, саммит доирасида Ўзбекистон етакчиси БМТ бош котиби Антониу Гутерриш, хорижий давлатлар ва ҳукуматлар, нуфузли халқаро молиявий институтлар раҳбарлари билан музокаралар ўтказади.
Ташриф дастурининг ишбилармонлик қисмидан АҚШнинг етакчи компаниялари ва молиявий-инвестиция тузилмалари иштирокида учрашув ва тадбирлар ўрин олган. Янги келишув ва шартномалар тўплами имзоланиши кутилмоқда.