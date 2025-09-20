Москвада навбатдаги "SputnikPro на Зубовском" курслари якунланди

ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Москвада “SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми якунланди.Иштирокчилар 13 та маҳорат дарслари ва етакчи агентлик ходимларининг замонавий оммавий ахборот воситаларининг асосий йўналишлари бўйича маърузаларида қатнашдилар. Телеграм каналларини яратиш бўйича дастурнинг бирқисми сифатида иштирокчилар дарҳол ўзларининг янги кўникма ва билимларини амалда қўллашади. Турли мамлакатлардаги ҳамкасблар манфаатларини ҳисобга олиш ва ҳамкорлик қилиш зарурати бу ишнинг ҳаяжонини оширди. Иштирокчилар канал учун концепция ва мавзуни ўйлаб топишлари, турли форматдаги постларни чоп этишлари, турли реклама усулларидан максимал даражада фойдаланишлари ва беш кун ичида обуначилар сонини максимал даражага оширишлари керак эди. Тренингнинг якуний кунида канал тақдимоти ва Sputnik экспертлари томонидан батафсил профессионал амалий тадқиқотлар ўтказилди. Модулнинг кўплаб иштирокчилари учун ушбу лойиҳа иши бугунги кунда талаб юқори бўлган медиа ролларидан бири – Телеграм каналини таҳрирлашда ўзини синаб кўриш учун биринчи имконият бўлди. Москвадаги маҳорат дарслари иштирокчилари янги билим ва кўникмалардан ташқари профессионал ва дўстона жамоа аъзосига айланишди. "Москва ва “SputnikPro на Зубовском” бизни бирлаштирди ва бизни дўстлаштирди", деб таъкидлайди иштирокчилар ҳар бир дастур модули охирида ва бу ерда олинган билимлар профессионал ўсиш учун янги туртки беради.Уч йил давомида Москвадаги “SputnikPro на Зубовском” дастурининг 12 модули бўлиб ўтди. Улар 11 қўшни давлатдан 144 нафар журналистга агентлик фаолияти билан танишиш ва касбий маҳоратини ошириш имконини берди.
Ўзбекистон, Абхазия, Арманистон, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистондан келган журналистлари маҳорат дарслари иштирок этдилар.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Москвада “SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми якунланди.
15-19 сентябрь кунлари “Россия Сегодня” медиа-гуруҳи офисида МДҲ давлатларидан келган журналистлар, блоггерлар, СММ ва PR мутахассислари учун дастурнинг якуний модули бўлиб ўтди.
Иштирокчилар 13 та маҳорат дарслари ва етакчи агентлик ходимларининг замонавий оммавий ахборот воситаларининг асосий йўналишлари бўйича маърузаларида қатнашдилар.
Телеграм каналларини яратиш бўйича дастурнинг бирқисми сифатида иштирокчилар дарҳол ўзларининг янги кўникма ва билимларини амалда қўллашади. Турли мамлакатлардаги ҳамкасблар манфаатларини ҳисобга олиш ва ҳамкорлик қилиш зарурати бу ишнинг ҳаяжонини оширди.
Иштирокчилар канал учун концепция ва мавзуни ўйлаб топишлари, турли форматдаги постларни чоп этишлари, турли реклама усулларидан максимал даражада фойдаланишлари ва беш кун ичида обуначилар сонини максимал даражага оширишлари керак эди.
Тренингнинг якуний кунида канал тақдимоти ва Sputnik экспертлари томонидан батафсил профессионал амалий тадқиқотлар ўтказилди.
Модулнинг кўплаб иштирокчилари учун ушбу лойиҳа иши бугунги кунда талаб юқори бўлган медиа ролларидан бири – Телеграм каналини таҳрирлашда ўзини синаб кўриш учун биринчи имконият бўлди.
Сентябрь ойи дастурида Абхазия, Арманистон, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тожикистон журналистлари иштирок этди.
Москвадаги маҳорат дарслари иштирокчилари янги билим ва кўникмалардан ташқари профессионал ва дўстона жамоа аъзосига айланишди.
"Москва ва “SputnikPro на Зубовском” бизни бирлаштирди ва бизни дўстлаштирди", деб таъкидлайди иштирокчилар ҳар бир дастур модули охирида ва бу ерда олинган билимлар профессионал ўсиш учун янги туртки беради.
Уч йил давомида Москвадаги “SputnikPro на Зубовском” дастурининг 12 модули бўлиб ўтди. Улар 11 қўшни давлатдан 144 нафар журналистга агентлик фаолияти билан танишиш ва касбий маҳоратини ошириш имконини берди.