Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250920/moskvada-navbatdagi-sputnikpro-na-zubovskom-kurslari-yakunlandi-52106166.html
Москвада навбатдаги "SputnikPro на Зубовском" курслари якунланди
Москвада навбатдаги "SputnikPro на Зубовском" курслари якунланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон, Абхазия, Арманистон, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистондан келган журналистлари маҳорат дарслари иштирок этдилар. 20.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-20T14:18+0500
2025-09-20T14:18+0500
россия
sputnik
sputnikpro
мултимедиа
"россия сегодня"
москва
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/14/52106543_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_de009316aecdd21f170c1bbe2dece3e8.jpg
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Москвада “SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми якунланди.Иштирокчилар 13 та маҳорат дарслари ва етакчи агентлик ходимларининг замонавий оммавий ахборот воситаларининг асосий йўналишлари бўйича маърузаларида қатнашдилар. Телеграм каналларини яратиш бўйича дастурнинг бирқисми сифатида иштирокчилар дарҳол ўзларининг янги кўникма ва билимларини амалда қўллашади. Турли мамлакатлардаги ҳамкасблар манфаатларини ҳисобга олиш ва ҳамкорлик қилиш зарурати бу ишнинг ҳаяжонини оширди. Иштирокчилар канал учун концепция ва мавзуни ўйлаб топишлари, турли форматдаги постларни чоп этишлари, турли реклама усулларидан максимал даражада фойдаланишлари ва беш кун ичида обуначилар сонини максимал даражага оширишлари керак эди. Тренингнинг якуний кунида канал тақдимоти ва Sputnik экспертлари томонидан батафсил профессионал амалий тадқиқотлар ўтказилди. Модулнинг кўплаб иштирокчилари учун ушбу лойиҳа иши бугунги кунда талаб юқори бўлган медиа ролларидан бири – Телеграм каналини таҳрирлашда ўзини синаб кўриш учун биринчи имконият бўлди. Москвадаги маҳорат дарслари иштирокчилари янги билим ва кўникмалардан ташқари профессионал ва дўстона жамоа аъзосига айланишди. "Москва ва “SputnikPro на Зубовском” бизни бирлаштирди ва бизни дўстлаштирди", деб таъкидлайди иштирокчилар ҳар бир дастур модули охирида ва бу ерда олинган билимлар профессионал ўсиш учун янги туртки беради.Уч йил давомида Москвадаги “SputnikPro на Зубовском” дастурининг 12 модули бўлиб ўтди. Улар 11 қўшни давлатдан 144 нафар журналистга агентлик фаолияти билан танишиш ва касбий маҳоратини ошириш имконини берди.
https://sputniknews.uz/20250816/ozbekistonliklar-sputnikpro-51289859.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/14/52106543_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_41c329ccab329737959205bb6cff6d3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, sputnik, sputnikpro , мултимедиа, "россия сегодня", москва
россия, sputnik, sputnikpro , мултимедиа, "россия сегодня", москва

Москвада навбатдаги "SputnikPro на Зубовском" курслари якунланди

14:18 20.09.2025
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.Участники "SputnikPro на Зубовском"
Участники SputnikPro на Зубовском - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.09.2025
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон, Абхазия, Арманистон, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистондан келган журналистлари маҳорат дарслари иштирок этдилар.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Москвада “SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми якунланди.
15-19 сентябрь кунлари “Россия Сегодня” медиа-гуруҳи офисида МДҲ давлатларидан келган журналистлар, блоггерлар, СММ ва PR мутахассислари учун дастурнинг якуний модули бўлиб ўтди.
Иштирокчилар 13 та маҳорат дарслари ва етакчи агентлик ходимларининг замонавий оммавий ахборот воситаларининг асосий йўналишлари бўйича маърузаларида қатнашдилар.
Телеграм каналларини яратиш бўйича дастурнинг бирқисми сифатида иштирокчилар дарҳол ўзларининг янги кўникма ва билимларини амалда қўллашади. Турли мамлакатлардаги ҳамкасблар манфаатларини ҳисобга олиш ва ҳамкорлик қилиш зарурати бу ишнинг ҳаяжонини оширди.
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

&quot;SputnikPro на Зубовском&quot; лойиҳасининг учинчи мавсуми - Sputnik Ўзбекистон
1/5
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

&quot;SputnikPro на Зубовском&quot; лойиҳасининг учинчи мавсуми - Sputnik Ўзбекистон
2/5
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

&quot;SputnikPro на Зубовском&quot; лойиҳасининг учинчи мавсуми - Sputnik Ўзбекистон
3/5
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

&quot;SputnikPro на Зубовском&quot; лойиҳасининг учинчи мавсуми - Sputnik Ўзбекистон
4/5
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

&quot;SputnikPro на Зубовском&quot; лойиҳасининг учинчи мавсуми - Sputnik Ўзбекистон
5/5
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

1/5
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

2/5
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

3/5
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

4/5
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

5/5
© Sputnik / Белоусов В./Девахина М.

"SputnikPro на Зубовском" лойиҳасининг учинчи мавсуми

Иштирокчилар канал учун концепция ва мавзуни ўйлаб топишлари, турли форматдаги постларни чоп этишлари, турли реклама усулларидан максимал даражада фойдаланишлари ва беш кун ичида обуначилар сонини максимал даражага оширишлари керак эди.
Тренингнинг якуний кунида канал тақдимоти ва Sputnik экспертлари томонидан батафсил профессионал амалий тадқиқотлар ўтказилди.
Модулнинг кўплаб иштирокчилари учун ушбу лойиҳа иши бугунги кунда талаб юқори бўлган медиа ролларидан бири – Телеграм каналини таҳрирлашда ўзини синаб кўриш учун биринчи имконият бўлди.
Сентябрь ойи дастурида Абхазия, Арманистон, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон, Ўзбекистон ва Тожикистон журналистлари иштирок этди.
Москвадаги маҳорат дарслари иштирокчилари янги билим ва кўникмалардан ташқари профессионал ва дўстона жамоа аъзосига айланишди.
"Москва ва “SputnikPro на Зубовском” бизни бирлаштирди ва бизни дўстлаштирди", деб таъкидлайди иштирокчилар ҳар бир дастур модули охирида ва бу ерда олинган билимлар профессионал ўсиш учун янги туртки беради.
Уч йил давомида Москвадаги “SputnikPro на Зубовском” дастурининг 12 модули бўлиб ўтди. Улар 11 қўшни давлатдан 144 нафар журналистга агентлик фаолияти билан танишиш ва касбий маҳоратини ошириш имконини берди.
Москвада МДҲ мамлакатлари журналистлари учун лойиҳанинг ўн биринчи модули бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.08.2025
Ўзбекистонликлар Москвада “SputnikPro на Зубовском” доирасида таълим олишди
16 Август, 17:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0