Россиянинг янги элчиси ТИВ раҳбарига ишонч ёрлиқлари нусхаларини топширди

Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россиянинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Алексей Ерховдан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/11/52026355_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_547c0ffe4e1bafdd1384b7d348605ab3.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россиянинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Алексей Ерховдан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар қилди.Эслатиб ўтамиз, 5 сентябрь куни Алексей Ерхов Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги янги элчиси лавозимига тайинланган эди. Бунгача у айнан шу мақомда Россиянинг Туркиядаги дипломатик миссиясини муваффақиятли равишда якунлаган.
17:35 17.09.2025
Oбуна бўлиш
Бахтиёр Саидов Россия элчисига мамлакатимиздаги дипломатик фаолиятида юксак муваффақиятлар тилаб қолишини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россиянинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Алексей Ерховдан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар қилди.

“Мамлакатларимиз ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларни янада мустаҳкамлаш масалалари юзасидан фикр алмашдик. Икки томонлама кун тартибимизни илгари суриш ва барча соҳаларда ҳамкорлигимизни кенгайтиришда яқиндан ҳамкорлик қиламиз. Элчи жанобларига мамлакатимиздаги дипломатик фаолиятида юксак муваффақиятлар тилаб қоламиз”, – дея ёзди Саидов ўзининг Telegram-каналида.

Эслатиб ўтамиз, 5 сентябрь куни Алексей Ерхов Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги янги элчиси лавозимига тайинланган эди. Бунгача у айнан шу мақомда Россиянинг Туркиядаги дипломатик миссиясини муваффақиятли равишда якунлаган.
