https://sputniknews.uz/20250917/russia-elchi-ishonch-yorliq-nusxa-52028223.html
Россиянинг янги элчиси ТИВ раҳбарига ишонч ёрлиқлари нусхаларини топширди
Россиянинг янги элчиси ТИВ раҳбарига ишонч ёрлиқлари нусхаларини топширди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россиянинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Алексей Ерховдан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди
2025-09-17T17:35+0500
2025-09-17T17:35+0500
2025-09-17T17:35+0500
сиёсат
ўзбекистон
россия
алексей ерхов
бахтиёр саидов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/11/52026355_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_547c0ffe4e1bafdd1384b7d348605ab3.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россиянинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Алексей Ерховдан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар қилди.Эслатиб ўтамиз, 5 сентябрь куни Алексей Ерхов Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги янги элчиси лавозимига тайинланган эди. Бунгача у айнан шу мақомда Россиянинг Туркиядаги дипломатик миссиясини муваффақиятли равишда якунлаган.
https://sputniknews.uz/20250915/anons-rossiya-oliygohlari-51970547.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/11/52026355_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_956512380c9f39f9b8b4ae58c1370b16.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон ташқи ишлар вазири бахтиёр саидов россия алексей ерхов
ўзбекистон ташқи ишлар вазири бахтиёр саидов россия алексей ерхов
Россиянинг янги элчиси ТИВ раҳбарига ишонч ёрлиқлари нусхаларини топширди
Бахтиёр Саидов Россия элчисига мамлакатимиздаги дипломатик фаолиятида юксак муваффақиятлар тилаб қолишини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 17 сен – Sputnik.
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россиянинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Алексей Ерховдан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар қилди
.
“Мамлакатларимиз ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларни янада мустаҳкамлаш масалалари юзасидан фикр алмашдик. Икки томонлама кун тартибимизни илгари суриш ва барча соҳаларда ҳамкорлигимизни кенгайтиришда яқиндан ҳамкорлик қиламиз. Элчи жанобларига мамлакатимиздаги дипломатик фаолиятида юксак муваффақиятлар тилаб қоламиз”, – дея ёзди Саидов ўзининг Telegram-каналида.
Эслатиб ўтамиз, 5 сентябрь куни Алексей Ерхов Россия Федерациясининг Ўзбекистондаги янги элчиси лавозимига тайинланган
эди. Бунгача у айнан шу мақомда Россиянинг Туркиядаги дипломатик миссиясини муваффақиятли равишда якунлаган.