Анонс: Россия олийгоҳларида таълим олишга қизиқиш нега ортиб бормоқда
Ўзбекистонда Россия таълими ва 2025 йилги квота кампаниясининг бошланиши муҳокама қилинади. 15.09.2025
ТОШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Тошкентдаги Россотрудничества ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская иштирокида матбуот анжумани ўтказилади."Ўзбекистонда Россия таълими: Тошкентдаги кўргазма-ярмарка ва 2025 йилги квота кампаниясининг бошланиши" мавзусидаги анжуман 17 сентябрь соат 11:00 да (маҳаллий вақт) бошланади.Матбуот анжуманида қуйидагилар муҳокама қилинади:Анжуманга журналистлар таклиф этилади.Рўйхатдан ўтиш учун мурожаат:+998971907178Телеграм: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
ТОШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Тошкентдаги Россотрудничества ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская иштирокида матбуот анжумани ўтказилади.
“Ўзбекистонда Россия таълими: Тошкентдаги кўргазма-ярмарка ва 2025 йилги квота кампаниясининг бошланиши” мавзусидаги анжуман 17 сентябрь соат 11:00 да (маҳаллий вақт) бошланади.
Матбуот анжуманида қуйидагилар муҳокама қилинади:
”Россия таълими. Тошкент – 2025” кўргазма-ярмаркаси доирасида қандай тадбирлар ўтказилади;
Россия университетларида ўқишга қизиқиш нима учун ортиб бормоқда;
квота бўйича ўқишга кирган талабалар қандай имтиёзларга эга бўлишади;
танлов жараёнида қандай янгиликлар бўлди.
Анжуманга журналистлар таклиф этилади.
Рўйхатдан ўтиш учун мурожаат:
Телеграм: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.