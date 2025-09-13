Минор масжиди — замонавий Тошкентнинг оқ дурдонаси

ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik, Баҳром Ҳатамов. 2014 йил 1 октябрда, Қурбон ҳайити арафасида очилган Минор масжиди қисқа фурсатда пойтахтнинг энг йирик ва обод масжидларидан бирига айланди. Икки баланд минор ва осмон билан уйғунлашган каби кўринувчи мусаффо кўк гумбаз унинг салобатини янада оширади. Масжид бир вақтнинг ўзида 2400 нафар намозхонни сиғдира олади.Минор масжиди меъморчилиги алоҳида эстетик қийматга эга. Тошкентдаги кўп асрлик масжидлардан фарқли равишда у оқ мармардан қурилган бўлиб, поклик ва руҳий юксалиш рамзи сифатида қабул қилинади. Интерьерларда шарқона "накш" услуби қўлланилган, миҳроб эса тилла суратда безатилиб, Қуръон оятлари ва ҳадислар билан чиройли каллиграфияда ёзилган.Замонавий муҳандислик тизимлари — кондиционерлар, иссиқ поллар, намозхонлар учун алоҳида ҳовли ва таҳоратхоналар бу ерда яратилган шароитларни янада қулай қилади. Масжиднинг айвонли ҳовлиси эса шарқона боғ муҳитини эслатади.Минор масжиди ҳали кўп асрлик тарихга эга бўлмаса-да, у Тошкентнинг маънавий ва маданий ҳаётида муҳим ўрин тута бошлади. Оқ мармардан қўрилган бу замонавий зиёратгоҳ пойтахт қиёфасида анъана ва замонавийлик уйғунлигининг ёрқин рамзига айланди.
