Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250913/minor-oq-masjid---zamonaviy-toshkentning-durdonasi-51673174.html
Минор масжиди — замонавий Тошкентнинг оқ дурдонаси
Минор масжиди — замонавий Тошкентнинг оқ дурдонаси
Sputnik Ўзбекистон
Анҳор канали қирғоғида Тошкентнинг энг гўзал ва диққатга сазовор жойларидан бири, бу оқ мармардан ясалган “Минор” масжидидир. 13.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-13T12:50+0500
2025-09-13T13:05+0500
тошкент
масжид
фото
мултимедиа
туризм
ички туризм
туризм
туристлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51670240_0:149:2854:1754_1920x0_80_0_0_38400326ab70485bd126956653e40cdc.jpg
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik, Баҳром Ҳатамов. 2014 йил 1 октябрда, Қурбон ҳайити арафасида очилган Минор масжиди қисқа фурсатда пойтахтнинг энг йирик ва обод масжидларидан бирига айланди. Икки баланд минор ва осмон билан уйғунлашган каби кўринувчи мусаффо кўк гумбаз унинг салобатини янада оширади. Масжид бир вақтнинг ўзида 2400 нафар намозхонни сиғдира олади.Минор масжиди меъморчилиги алоҳида эстетик қийматга эга. Тошкентдаги кўп асрлик масжидлардан фарқли равишда у оқ мармардан қурилган бўлиб, поклик ва руҳий юксалиш рамзи сифатида қабул қилинади. Интерьерларда шарқона "накш" услуби қўлланилган, миҳроб эса тилла суратда безатилиб, Қуръон оятлари ва ҳадислар билан чиройли каллиграфияда ёзилган.Замонавий муҳандислик тизимлари — кондиционерлар, иссиқ поллар, намозхонлар учун алоҳида ҳовли ва таҳоратхоналар бу ерда яратилган шароитларни янада қулай қилади. Масжиднинг айвонли ҳовлиси эса шарқона боғ муҳитини эслатади.Минор масжиди ҳали кўп асрлик тарихга эга бўлмаса-да, у Тошкентнинг маънавий ва маданий ҳаётида муҳим ўрин тута бошлади. Оқ мармардан қўрилган бу замонавий зиёратгоҳ пойтахт қиёфасида анъана ва замонавийлик уйғунлигининг ёрқин рамзига айланди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51670240_159:0:2696:1903_1920x0_80_0_0_1f071d514fed84d4f74e3fcec5dcb94d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, фото, масжид, фото, мултимедиа, туризм, ички туризм, туризм, туристлар
тошкент, фото, масжид, фото, мултимедиа, туризм, ички туризм, туризм, туристлар

Минор масжиди — замонавий Тошкентнинг оқ дурдонаси

12:50 13.09.2025 (янгиланди: 13:05 13.09.2025)
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Анҳор канали қирғоғида Тошкентнинг энг гўзал ва диққатга сазовор жойларидан бири, бу оқ мармардан ясалган “Минор” масжидидир.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik, Баҳром Ҳатамов. 2014 йил 1 октябрда, Қурбон ҳайити арафасида очилган Минор масжиди қисқа фурсатда пойтахтнинг энг йирик ва обод масжидларидан бирига айланди. Икки баланд минор ва осмон билан уйғунлашган каби кўринувчи мусаффо кўк гумбаз унинг салобатини янада оширади. Масжид бир вақтнинг ўзида 2400 нафар намозхонни сиғдира олади.
Минор масжиди меъморчилиги алоҳида эстетик қийматга эга. Тошкентдаги кўп асрлик масжидлардан фарқли равишда у оқ мармардан қурилган бўлиб, поклик ва руҳий юксалиш рамзи сифатида қабул қилинади. Интерьерларда шарқона "накш" услуби қўлланилган, миҳроб эса тилла суратда безатилиб, Қуръон оятлари ва ҳадислар билан чиройли каллиграфияда ёзилган.
Замонавий муҳандислик тизимлари — кондиционерлар, иссиқ поллар, намозхонлар учун алоҳида ҳовли ва таҳоратхоналар бу ерда яратилган шароитларни янада қулай қилади. Масжиднинг айвонли ҳовлиси эса шарқона боғ муҳитини эслатади.
Минор масжиди ҳали кўп асрлик тарихга эга бўлмаса-да, у Тошкентнинг маънавий ва маданий ҳаётида муҳим ўрин тута бошлади. Оқ мармардан қўрилган бу замонавий зиёратгоҳ пойтахт қиёфасида анъана ва замонавийлик уйғунлигининг ёрқин рамзига айланди.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси - Sputnik Ўзбекистон
1/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси - Sputnik Ўзбекистон
2/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси - Sputnik Ўзбекистон
3/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси - Sputnik Ўзбекистон
4/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси - Sputnik Ўзбекистон
5/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси - Sputnik Ўзбекистон
6/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси - Sputnik Ўзбекистон
7/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси - Sputnik Ўзбекистон
8/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси - Sputnik Ўзбекистон
9/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси - Sputnik Ўзбекистон
10/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси - Sputnik Ўзбекистон
11/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси - Sputnik Ўзбекистон
12/12
© Sputnik / Бахром Хатамов

Минор масжиди — Тошкент дурдонаси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0