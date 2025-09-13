https://sputniknews.uz/20250913/bmtda-142-davlat-falastin-davlati-tuzishni-yoqladi-51940914.html
БМТнинг 142 аъзоси Фаластин давлати тузишни ёқлаб овоз берди
БМТнинг 142 аъзоси Фаластин давлати тузишни ёқлаб овоз берди
Нью-Йорк декларацияси — 15 ой ичида суверен Фаластин давлатини барпо этишни назарда тутади. 13.09.2025
2025-09-13T11:51+0500
2025-09-13T11:51+0500
2025-09-13T12:01+0500
фаластин
БМТнинг 142 аъзоси Фаластин давлати тузишни ёқлаб овоз берди
11:51 13.09.2025 (янгиланди: 12:01 13.09.2025)
Нью-Йорк декларацияси — 15 ой ичида суверен Фаластин давлатини барпо этишни назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси жума куни Фаластин можаросини “икки халқ учун икки давлат ечими” тамойили асосида ҳал қилишни назарда тутувчи "Нью-Йорк декларацияси"ни маъқулловчи резолюция лойиҳасини қабул қилди. Бу ҳақида Синьхуа агентлиги хабар бермоқда.
"Нью-Йорк декларацияси" резолюциясини ёқлаб 142 та давлат овоз берди, 10 та давлат қарши бўлди ва 12 та давлат бетараф қолди, дейилади хабарда.
БМТдаги Фаластиннинг доимий кузатувчиси декларацияни қўллаб-қувватлаган давлатларга миннатдорчилик билдирди ва "ҳалигача уруш ва вайронагарчилик тарафида туриб олганларни" ақл овозига қулоқ солишга чақирди. Унинг сўзларига кўра, ушбу декларация бутун Яқин Шарқда интеграцияга йўл очади ва минтақага ривожланиш ва ҳамкорлик учун ўз салоҳиятини рўёбга чиқариш имконини беради.
Маълумот учун, 2025 йил июль ойида Нью-Йоркдаги БМТ штаб-квартирасида Франция ва Саудия Арабистони томонидан тақдим этилган резолюция лойиҳасида Исроил-Фаластин можаросини тинч йўл билан ҳал қилиш ва “икки давлат ечими” тамойилини амалга оширишга йўналтирилган қадамлар белгилаб берилган эди. ОАВда унга "Нью-Йорк декларацияси" деб ном беришган.
"Нью-Йорк декларацияси" — 15 ойлик режа доирасида босқичма-босқич суверен Фаластин давлатини барпо этишни назарда тутади. Декларация шунингдек Ғазода тинчлик учун мустаҳкам асос яратиш, ХАМАСни қуролсизлантириш, гаровга олинганларни озод қилиш ва Фаластин маъмуриятини ислоҳ қилиш каби вазифаларни белгилайди.
Халқаро ҳамжамият Фаластин давлатини тан олишни кенгайтиришда давом этмоқда. 2025 йил сентябрь ҳолатига кўра, БМТга аъзо 193 давлатдан 147 таси ёки тахминан 76 фоизи Фаластинни тан олган.