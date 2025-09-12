https://sputniknews.uz/20250912/ozbekiston-rossiyaga-milliy-pasport-51916538.html
Ўзбекистон фуқаролари Россияга миллий паспорт билан кириши мумкин бўлиши кутиляпти
Ўзбекистон фуқаролари Россияга миллий паспорт билан кириши мумкин бўлиши кутиляпти
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия фуқароларига ички паспортдан фойдаланган ҳолда мамлакатга киришга рухсат бериш масаласи кўриб чиқилмоқда.
2025-09-12T11:57+0500
2025-09-12T11:57+0500
2025-09-12T11:57+0500
жамият
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/13/15013105_0:97:3337:1974_1920x0_80_0_0_b19900cabf4cc405de0ff3c12c37d625.jpg
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Ўзбекистон ва Россия фуқароларига ички паспортдан фойдаланган ҳолда мамлакатга киришга рухсат бериш масаласи кўриб чиқилмоқда.2025 йил май ойида Ўзбекистон Россия, Қозоғистон ва Озарбайжон фуқароларининг 30 кунгача бўлган муддатга ички ҳужжат ёки ID-карта орқали мамлакатга киришига рухсат бериш имкониятини кўриб чиқаётгани хабар қилинганди. Бундай топшириқ президент Шавкат Мирзиёевнинг 2025 йил 15 майда имзолаган мамлакатга сайёҳлар оқимини кескин ошириш тўғрисидаги фармонида белгиланган.Жорий йилнинг етти ойи давомида Ўзбекистонга 536,8 минг россиялик келган. Январь-август ойида Россияга 1,8 млн ўзбекистонлик борган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/13/15013105_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_878e15e542649c9ea09bd0f5d623b6cb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон фуқаролари россия миллий паспорт кириш id карта
ўзбекистон фуқаролари россия миллий паспорт кириш id карта
Ўзбекистон фуқаролари Россияга миллий паспорт билан кириши мумкин бўлиши кутиляпти
Маълум қилинишича, ҳозир томонлар айрим жиҳатлар бўйича келишув ишлари олиб бормоқда.
ТОШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Ўзбекистон ва Россия фуқароларига ички паспортдан фойдаланган ҳолда мамлакатга киришга рухсат бериш масаласи кўриб чиқилмоқда.
“Бу масала бўйича музокаралар давом этмоқда ва зарурий ички давлат тартиб-таомиллари ўтказилмоқда. Ҳозирда томонлар айрим жиҳатлар бўйича келишув ишлари олиб бормоқда. Шу боис буни амалга оширишнинг аниқ муддатлари ҳақида гапиришга ҳали эрта”, - дея маълум қилган Ўзбекистон ТИВ матбуот хизмати “Известия” нашрига.
2025 йил май ойида Ўзбекистон Россия, Қозоғистон ва Озарбайжон
фуқароларининг 30 кунгача бўлган муддатга ички ҳужжат ёки ID-карта орқали мамлакатга киришига рухсат бериш имкониятини кўриб чиқаётгани хабар қилинганди. Бундай топшириқ президент Шавкат Мирзиёевнинг 2025 йил 15 майда имзолаган мамлакатга сайёҳлар оқимини кескин ошириш тўғрисидаги фармонида белгиланган
.
Жорий йилнинг етти ойи давомида Ўзбекистонга 536,8 минг россиялик келган.
Январь-август ойида Россияга 1,8 млн ўзбекистонлик борган.