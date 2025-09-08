https://sputniknews.uz/20250908/russia-2025-ozbekistonliklar-51805455.html
Россияга 2025 йилда келган хорижликларнинг асосий қисмини ўзбекистонликлар ташкил қилди
Россияга 2025 йилда келган хорижликларнинг асосий қисмини ўзбекистонликлар ташкил қилди
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилда Россияга кирган мигрантлар: Ўзбекистон, Қозоғистон ва Тожикистон биринчи учликда
2025-09-08T11:42+0500
2025-09-08T11:42+0500
2025-09-08T11:42+0500
ўзбекистон
миграция
мигрантлар
жамият
қозоғистон
тожикистон
россия
риа новости
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/03/36489178_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_878bf64e6a898ec3df3c260f3ae7e63c.jpg
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. 2025 йилда Россияга энг кўп Ўзбекистон фуқаролари келган, деб хабар берди РИА Новости ахборот агентлиги.Келганлар сони бўйича иккинчи ўринда Қозоғистон фуқаролари турибди. Жорий йил бошидан буён Россияга 1,5 миллионга яқин қозоғистонлик кириб келган. Улардан асосий қисми — 1 миллион киши шахсий ташриф билан, 7,9 фоизи иш юзасидан ва 3,2 фоизи ўқиш учун келган.Биринчи учликни Тожикистон фуқаролари якунламоқда. Жорий йилда 800 мингдан ортиқ тожикистонлик Россияга келган ва шулардан 600 минг нафари ташриф мақсадини "иш" деб атаган, дейилади хабарда.Аввалроқ РИА Новости берган хабарда, 2024 йилда Россияга 6 миллиондан ортиқ хорижлик келгани, уларнинг ярми ишга жойлашиш мақсадида бўлгани маълум қилинган эди. Чет элликларнинг 23,3 фоизи, яъни тахминан 1 миллион 400 минг нафари Ўзбекистондан, 16,7 фоизи Тожикистондан ва 10,4 фоизи Қирғизистондан келганлиги қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20250811/noqonuniy-migrantlar-51179404.html
ўзбекистон
қозоғистон
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/03/36489178_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8074b022a9d0c98398f989edb8100ddc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025 россия миграция, ўзбекистон фуқаролари россияда, меҳнат мигрантлари россия, россияга келган ўзбекистонликлар, россияда ўзбекистонликлар сони, қозоғистон ва тожикистон мигрантлари, россияга кирган фуқаролар статистикаси, миграция хабарлари 2025
2025 россия миграция, ўзбекистон фуқаролари россияда, меҳнат мигрантлари россия, россияга келган ўзбекистонликлар, россияда ўзбекистонликлар сони, қозоғистон ва тожикистон мигрантлари, россияга кирган фуқаролар статистикаси, миграция хабарлари 2025
Россияга 2025 йилда келган хорижликларнинг асосий қисмини ўзбекистонликлар ташкил қилди
Шунингдек, 2025 йил бошидан буён энг кўп келган, "бешлик"ка Қозоғистон, Тожикистон, Хитой ва Қирғизистон фуқаролари ҳам кирган
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik.
2025 йилда Россияга энг кўп Ўзбекистон фуқаролари келган,
деб хабар берди
РИА Новости ахборот агентлиги.
Маълумотларга кўра, йил бошидан буён Россияга 1,8 миллиондан ортиқ Ўзбекистон фуқароси кириб келган. Улардан қарийб 70 фоизи — 1,3 миллион киши иш юзасидан, 16 фоизга яқини — 291 минг киши шахсий ташриф билан, 1,5 фоизи эса ўқиш мақсадида келган.
Келганлар сони бўйича иккинчи ўринда Қозоғистон фуқаролари турибди. Жорий йил бошидан буён Россияга 1,5 миллионга яқин қозоғистонлик кириб келган. Улардан асосий қисми — 1 миллион киши шахсий ташриф билан, 7,9 фоизи иш юзасидан ва 3,2 фоизи ўқиш учун келган.
Биринчи учликни Тожикистон фуқаролари якунламоқда. Жорий йилда 800 мингдан ортиқ тожикистонлик Россияга келган ва шулардан 600 минг нафари ташриф мақсадини "иш" деб атаган, дейилади хабарда.
Аввалроқ РИА Новости берган хабарда
, 2024 йилда
Россияга 6 миллиондан ортиқ хорижлик келгани, уларнинг ярми ишга жойлашиш мақсадида бўлгани маълум қилинган эди. Чет элликларнинг 23,3 фоизи, яъни тахминан 1 миллион 400 минг нафари Ўзбекистондан, 16,7 фоизи Тожикистондан ва 10,4 фоизи Қирғизистондан келганлиги қайд этилган.