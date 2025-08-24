https://sputniknews.uz/20250824/ozbekiston-sayyohlar-51465198.html
Ўзбекистонга келаётган сайёҳлар сони қарийб 50 фоизга ошди
Сайёҳлар асосан қўшни давлатлардан келмоқда. Хусусан, Қирғизистондан 1,8 млн, Қозоғистон ва Тожикистондан 1,4 млн нафардан сайёҳ келган. 24.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. 2025 йилнинг январь-июль ойларида жами 6,3 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Уларнинг сони мамлакатлар бўйича қуйидагича:Эслатиб ўтамиз, президент қарори билан Ўзбекистон ҳудудларига 15,8 млн нафар хорижий туристларнинг сафарларини ташкил этиш, туризм хизматлари экспортини 4 млрд долларга етказиш асосий мақсад қилиб белгиланган.
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. 2025 йилнинг январь-июль ойларида жами 6,3 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
“Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 2,1 млн нафарга ёки 48,9 % га ошган”, - дейилган хабарда.
Уларнинг сони мамлакатлар бўйича қуйидагича:
Қирғизистон – 1 846 030 нафар;
Қозоғистон – 1 466 535 нафар;
Тожикистон – 1 441 618 нафар;
Афғонистон – 267 485 нафар;
Туркманистон – 208 864 нафар;
Ҳиндистон – 38 008 нафар;
Корея Республикаси – 25 057 нафар;
бошқа давлатлар – 289 023 нафар.
Эслатиб ўтамиз, президент қарори билан Ўзбекистон ҳудудларига 15,8 млн нафар хорижий туристларнинг сафарларини ташкил этиш, туризм хизматлари экспортини 4 млрд долларга етказиш асосий мақсад қилиб белгиланган.