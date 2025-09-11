Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250911/toshkent-viloyati-tezkor-elektr-poezdlar-51907753.html
Тошкент вилоятининг барча ҳудудлари пойтахт билан тезкор электр поездлар орқали боғланади
Тошкент вилоятининг барча ҳудудлари пойтахт билан тезкор электр поездлар орқали боғланади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилоятининг барча ҳудудлари пойтахт билан тезкор электр поездлар орқали боғланади. Президент Шавкат Мирзиёев вилоятдаги ислоҳотлар натижадорлиги ва янги режалар муҳокамаси юзасидан ўтказган йиғилишда шундай вазифа топширди.
2025-09-11T18:47+0500
2025-09-11T18:48+0500
жамият
тошкент вилояти
тез юрар поезд қатнови
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40804269_71:145:1256:812_1920x0_80_0_0_742264f6243f9e7fb59f04f234003e3d.jpg
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Тошкент вилоятининг барча ҳудудлари пойтахт билан тезкор электр поездлар орқали боғланади. Президент Шавкат Мирзиёев вилоятдаги ислоҳотлар натижадорлиги ва янги режалар муҳокамаси юзасидан ўтказган йиғилишда шундай вазифа топширди.Таъкидланишича, бу орқали у ерларда ҳам янги уй-жойлар, инфратузилма ва хизматларга талаб ошади, одамлар пойтахтга қатнаб ишлаши мумкин бўлади.Аввалроқ Тошкент вилояти ҳокими Зоир Мирзаев Бекобод, Бўка, Пискент, Нурафшон ва Тошкент туманларини боғлайдиган темир йўл линиясини ётқизиш режалаштирилганини маълум қилган эди.
https://sputniknews.uz/20250904/yangi-xalqaro-aeroport-yer-51721848.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/08/40804269_64:134:1030:858_1920x0_80_0_0_4f0823c0dcabf0a8a488da39c51c7f46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент вилояти тезкор электр поездлар қатнови
тошкент вилояти тезкор электр поездлар қатнови

Тошкент вилоятининг барча ҳудудлари пойтахт билан тезкор электр поездлар орқали боғланади

18:47 11.09.2025 (янгиланди: 18:48 11.09.2025)
© TashtransЭлектричка
Электричка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2025
© Tashtrans
Oбуна бўлиш
Маълум қилинишича, бу орқали у ерларда ҳам янги уй-жойлар, инфратузилма ва хизматларга талаб ошади, одамлар пойтахтга қатнаб ишлаши мумкин бўлади.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Тошкент вилоятининг барча ҳудудлари пойтахт билан тезкор электр поездлар орқали боғланади. Президент Шавкат Мирзиёев вилоятдаги ислоҳотлар натижадорлиги ва янги режалар муҳокамаси юзасидан ўтказган йиғилишда шундай вазифа топширди.
“Тошкент вилоятининг барча ҳудудларини пойтахт билан тезкор электр поездлар орқали боғлаш вазифаси белгиланди”, - дейилган хабарда.
Таъкидланишича, бу орқали у ерларда ҳам янги уй-жойлар, инфратузилма ва хизматларга талаб ошади, одамлар пойтахтга қатнаб ишлаши мумкин бўлади.
Аввалроқ Тошкент вилояти ҳокими Зоир Мирзаев Бекобод, Бўка, Пискент, Нурафшон ва Тошкент туманларини боғлайдиган темир йўл линиясини ётқизиш режалаштирилганини маълум қилган эди.
Аэропорт местных авиалиний, Терминал 3 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.09.2025
Янги халқаро аэропорт учун Тошкент вилоятидан қанча ер ажратилиши маълум бўлди
4 Сентябр, 10:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0