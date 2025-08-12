Тошкентнинг янги аэропорти Ўрта Чирчиқ туманида қурилиши мумкин

https://sputniknews.uz/20250812/toshkent-yangi-aeroporti-51194713.html
Янги аэропорт 2030 йилгача фойдаланишга топширилиши режалаштирилган бўлиб, бир вақтнинг ўзида 169 та самолётга хизмат кўрсата олади, соатига 40 тадан ортиқ парвоз ва қўнишларни амалга ошириш имкониятига эга бўлади ҳамда бирламчи ўтказиш қуввати йилига 20 миллион нафар йўловчига етади.
ТОШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Тошкент вилоятининг Ўрта Чирчиқ туманида қарийб 1200 гектар майдонда янги аэропорт қурилиши бошланиши мумкин. Бу ҳақда Тошкент вилояти ҳокими Зоир Мирзаев 11 август куни бўлиб ўтган Ҳокимлик соатида маълум қилди.Шунингдек, аэропорт қурилиши билан параллел равишда Бекобод, Бўка, Пискент, Нурафшон ва Тошкент туманларини боғлайдиган темир йўл линиясини ётқизиш ҳам режалаштирилган. Ишлар 2026 йилда бошланиши белгиланган.Аввалроқ транспорт вазири Илҳом Маҳкамов “Ўзбекистон 24” телеканалига берган интервьюсида янги аэропорт Тошкент шаҳридан 17 километр жанубда қурилиши ҳақида маълум қилган эди.“Uzbekistan Airports” компанияси раҳбари Жавлонбек Умархўжаевнинг сўзларига кўра, пойтахтдаги амалдаги аэропорт йилига 11 миллион йўловчига хизмат кўрсатиш имкониятига эга, аммо уни кенгайтиришнинг иложи йўқ.Янги аэропорт 2030 йилгача фойдаланишга топширилиши режалаштирилган бўлиб, бир вақтнинг ўзида 169 та самолётга хизмат кўрсата олади, соатига 40 тадан ортиқ парвоз ва қўнишларни амалга ошириш имкониятига эга бўлади ҳамда бирламчи ўтказиш қуввати йилига 20 миллион нафар йўловчига етади.Лойиҳани давлат-хусусий шериклик модели асосида амалга ошириш режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 12 авг – Sputnik.
Тошкент вилоятининг Ўрта Чирчиқ туманида қарийб 1200 гектар майдонда янги аэропорт қурилиши бошланиши мумкин. Бу ҳақда Тошкент вилояти ҳокими Зоир Мирзаев 11 август куни бўлиб ўтган Ҳокимлик соатида маълум қилди
.
Шунингдек, аэропорт қурилиши билан параллел равишда Бекобод, Бўка, Пискент, Нурафшон ва Тошкент туманларини боғлайдиган темир йўл линиясини ётқизиш ҳам режалаштирилган. Ишлар 2026 йилда бошланиши белгиланган.
Аввалроқ транспорт вазири Илҳом Маҳкамов “Ўзбекистон 24” телеканалига берган интервьюсида янги аэропорт Тошкент шаҳридан 17 километр жанубда қурилиши ҳақида маълум қилган эди.
“Uzbekistan Airports” компанияси раҳбари Жавлонбек Умархўжаевнинг сўзларига кўра, пойтахтдаги амалдаги аэропорт йилига 11 миллион йўловчига хизмат кўрсатиш имкониятига эга, аммо уни кенгайтиришнинг иложи йўқ.
Янги аэропорт
2030 йилгача фойдаланишга топширилиши режалаштирилган бўлиб, бир вақтнинг ўзида 169 та самолётга хизмат кўрсата олади, соатига 40 тадан ортиқ парвоз ва қўнишларни амалга ошириш имкониятига эга бўлади ҳамда бирламчи ўтказиш қуввати йилига 20 миллион нафар йўловчига етади.
Лойиҳани давлат-хусусий шериклик модели асосида амалга ошириш режалаштирилган.