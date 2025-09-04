Ўзбекистон
Янги халқаро аэропорт учун Тошкент вилоятидан қанча ер ажратилиши маълум бўлди
2025-09-04T10:49+0500
2025-09-04T10:49+0500
жамият
ўзбекистон
тошкент халқаро аэропорти
ер ажратиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1a/49548425_75:0:3424:1884_1920x0_80_0_0_22c25427c6da646cab6e8551b61bb2a8.jpg
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Янги халқаро аэропорт қурилиши учун Тошкент вилоятининг Ўрта Чирчиқ ҳамда Қуйи Чирчиқ туманларидан жами 1309,76 гектар ер майдони ажратилиши режалаштирилган. Бу ҳақда вилоят кадастр бошқармаси матбуот хизмати хабар бермоқда.Хабарда таъкидланишича, ажратилган ер майдонлари қуйида келтирилган турдаги ҳудудларни ўз ичига олади:Ўрта Чирчиқ туманидан жами 790,7 гектар:Қуйи Чирчиқ туманидан жами 519 гектар:Эслатамиз, янги аэропорт 2030 йилгача фойдаланишга топширилиши режалаштирилган бўлиб, бир вақтнинг ўзида 169 та самолётга хизмат кўрсата олади, соатига 40 тадан ортиқ парвоз ва қўнишларни амалга ошириш имкониятига эга бўлади ҳамда бирламчи ўтказиш қуввати йилига 20 миллион нафар йўловчига етади.Лойиҳани давлат-хусусий шериклик модели асосида амалга ошириш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20250812/toshkent-yangi-aeroporti-51194713.html
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
Ўрта ва Қуйи Чирчиқ туманлардан ўрин олган жами 1309 гектар ерда Тошкентнинг янги аэропорти қурилади.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Янги халқаро аэропорт қурилиши учун Тошкент вилоятининг Ўрта Чирчиқ ҳамда Қуйи Чирчиқ туманларидан жами 1309,76 гектар ер майдони ажратилиши режалаштирилган. Бу ҳақда вилоят кадастр бошқармаси матбуот хизмати хабар бермоқда.
Хабарда таъкидланишича, ажратилган ер майдонлари қуйида келтирилган турдаги ҳудудларни ўз ичига олади:
суғориладиган ерлар -1075,4 гектар;
боғлар - 112,6 гектар;
яйлов ва пичанзорлар - 0,65 гектар;
бошқа ерлар - 120,9 гектар.
Ўрта Чирчиқ туманидан жами 790,7 гектар:
суғориладиган ерлар - 609,9 гектар;
боғлар - 112,6 гектар;
яйлов ва пичанзорлар - 0,65 гектар;
бошқа ерлар - 67,5 гектар.
Қуйи Чирчиқ туманидан жами 519 гектар:
суғориладиган ерлар - 465,5 гектар;
боғлар - 0,06 гектар;
бошқа ерлар - 53,4 гектар.
Эслатамиз, янги аэропорт 2030 йилгача фойдаланишга топширилиши режалаштирилган бўлиб, бир вақтнинг ўзида 169 та самолётга хизмат кўрсата олади, соатига 40 тадан ортиқ парвоз ва қўнишларни амалга ошириш имкониятига эга бўлади ҳамда бирламчи ўтказиш қуввати йилига 20 миллион нафар йўловчига етади.
Лойиҳани давлат-хусусий шериклик модели асосида амалга ошириш режалаштирилган.
0