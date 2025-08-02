Тошкент вилоятида янги халқаро аэропорт қурилади
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Андижанскую область и ознакомился с ходом модернизации международного аэропорта Андижана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Тошкент вилоятида янги халқаро аэропорт қуриш режалаштирилган. Бугунги кунда хусусий шериклик бўйича хорижий компаниялар таклифлари кўриб чиқилмоқда.
ТОШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевга транспорт соҳасидаги йирик лойиҳалар бўйича ахборот берилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта.
Шавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Таъкидланишича, Тошкент шаҳрига авиа йўловчилар оқими 2030 йилда 15 миллионга етиши кутилмоқда. Лекин бунга ҳозирги аэропортнинг қуввати етмайди. Шаҳар ичида жойлашгани сабабли уни кенгайтириш имкони ҳам йўқ.
Шу боис Тошкент вилоятида янги халқаро аэропорт қуриш режалаштирилган. Бугунги кунда хусусий шериклик бўйича хорижий компаниялар таклифлари кўриб чиқилмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта.
Шавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тақдимотда мутасаддилар ушбу йирик лойиҳанинг барча жиҳатлари бўйича ахборот берди.
Қайд этилишича, сўнгги йилларда йўл хўжалигига ҳам катта маблағ ажратилиб, янги иншоотлар барпо этилмоқда. Автотранспортлар ҳаракатига қулайлик яратиш мақсадида муқобил йўллар қурилиши ҳам лойиҳалаштирилмоқда. Бу борада инвесторларга жозибадор муҳит яратиш учун “Автомобиль йўллари тўғрисида”ги қонун янги таҳрирда ишлаб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта.
Шавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шуларга асосланиб, Тошкент билан Самарқанд ўртасида муқобил тезюрар йўл қуриш лойиҳасига бир неча ҳамкор давлатлар компаниялари қизиқиш билдирган. Мутасаддилар улар билан ўтказилган музокаралар натижалари ва таклифлари ҳақида ҳисобот берди.
Давлат раҳбари ушбу стратегик инфратузилмаларни пухта ўйлаб лойиҳалаштириш ва тезроқ амалий босқичга ўтиш зарурлигини таъкидлади.