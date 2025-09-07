https://sputniknews.uz/20250907/rossiya-dnepropetrovsk-xoroshee-51792371.html
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Хорошее қишлоғини озод қилди
“Шарқ” жангчилари Запорожье вилоятидаги Успеновка, Червоное ва Дорожнянка ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Алексеевка ва Новопавловка қишлоқлари ҳудудларидаги олтита украин бригада тузилмаларига зарба берди. Украина армияси бу йўналишда 200 нафарга яқин ҳарбийсини йўқотди. 4 сентябрь куни “Шарқ” жангчилари Днепропетровск вилоятидаги Новосёловкани озод қилгани маълум бўлганди.
ТОШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Хорошее аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.“Шарқ” жангчилари Запорожье вилоятидаги Успеновка, Червоное ва Дорожнянка ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Алексеевка ва Новопавловка қишлоқлари ҳудудларидаги олтита украин бригада тузилмаларига зарба берди.Украина армияси бу йўналишда 200 нафарга яқин ҳарбийсини йўқотди, тўртта жанговар зирҳли машинаси, олтита автомобили ва учта артиллерия қуролидан маҳрум бўлди.4 сентябрь куни “Шарқ” жангчилари Днепропетровск вилоятидаги Новосёловкани озод қилгани маълум бўлганди.Аввалроқ Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи, армия генерали Валерий Герасимов 2025 йилги баҳор-ёзги кампания якунларини сарҳисоб қилаётиб, “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги ҳужумини кенгайтираётганини маълум қилганди. Унинг сўзларига кўра, у ердаги Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка ва Запорожское аҳоли пунктлари озод қилинган.
ТОШКЕНТ, 7 сен – Sputnik.
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Хорошее аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Шарқ” гуруҳи бўлинмалари ҳужумкор хатти-ҳаракатлар натижасида Днепропетровск вилоятидаги Хорошее аҳоли пунтктини озод қилди”, - дейилган хабарда.
“Шарқ” жангчилари Запорожье вилоятидаги Успеновка, Червоное ва Дорожнянка ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Алексеевка ва Новопавловка қишлоқлари ҳудудларидаги олтита украин бригада тузилмаларига зарба берди.
Украина армияси бу йўналишда 200 нафарга яқин ҳарбийсини йўқотди, тўртта жанговар зирҳли машинаси, олтита автомобили ва учта артиллерия қуролидан маҳрум бўлди.
4 сентябрь куни “Шарқ” жангчилари Днепропетровск вилоятидаги Новосёловкани озод қилгани маълум бўлганди
Аввалроқ Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи, армия генерали Валерий Герасимов 2025 йилги баҳор-ёзги кампания якунларини сарҳисоб қилаётиб, “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги ҳужумини кенгайтираётганини маълум қилганди.
Унинг сўзларига кўра, у ердаги Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка ва Запорожское аҳоли пунктлари озод қилинган.