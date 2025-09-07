Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250907/rossiya-dnepropetrovsk-xoroshee-51792371.html
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Хорошее қишлоғини озод қилди
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Хорошее қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Шарқ” жангчилари Запорожье вилоятидаги Успеновка, Червоное ва Дорожнянка ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Алексеевка ва Новопавловка қишлоқлари ҳудудларидаги олтита украин бригада тузилмаларига зарба берди. Украина армияси бу йўналишда 200 нафарга яқин ҳарбийсини йўқотди. 4 сентябрь куни “Шарқ” жангчилари Днепропетровск вилоятидаги Новосёловкани озод қилгани маълум бўлганди.
2025-09-07T15:44+0500
2025-09-07T15:44+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0f/46634079_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_05e146a37b6e1df28edc57b4a02c4437.jpg
ТОШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Хорошее аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.“Шарқ” жангчилари Запорожье вилоятидаги Успеновка, Червоное ва Дорожнянка ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Алексеевка ва Новопавловка қишлоқлари ҳудудларидаги олтита украин бригада тузилмаларига зарба берди.Украина армияси бу йўналишда 200 нафарга яқин ҳарбийсини йўқотди, тўртта жанговар зирҳли машинаси, олтита автомобили ва учта артиллерия қуролидан маҳрум бўлди.4 сентябрь куни “Шарқ” жангчилари Днепропетровск вилоятидаги Новосёловкани озод қилгани маълум бўлганди.Аввалроқ Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи, армия генерали Валерий Герасимов 2025 йилги баҳор-ёзги кампания якунларини сарҳисоб қилаётиб, “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги ҳужумини кенгайтираётганини маълум қилганди. Унинг сўзларига кўра, у ердаги Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка ва Запорожское аҳоли пунктлари озод қилинган.
https://sputniknews.uz/20250906/ukraina-jami-18-million-askarini-yoqotgan-51782626.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0f/46634079_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5de04b420287f6f2aef11dfd62302a72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия қўшинлари днепропетровск вилояти ҳужум махсус ҳарбий операция украина маълумот сўнгги хабарлар янгиликлар
россия қўшинлари днепропетровск вилояти ҳужум махсус ҳарбий операция украина маълумот сўнгги хабарлар янгиликлар

Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Хорошее қишлоғини озод қилди

15:44 07.09.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Украина армияси бу йўналишда катта йўқотишларга дуч келди.
ТОШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Хорошее аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Шарқ” гуруҳи бўлинмалари ҳужумкор хатти-ҳаракатлар натижасида Днепропетровск вилоятидаги Хорошее аҳоли пунтктини озод қилди”, - дейилган хабарда.
“Шарқ” жангчилари Запорожье вилоятидаги Успеновка, Червоное ва Дорожнянка ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Алексеевка ва Новопавловка қишлоқлари ҳудудларидаги олтита украин бригада тузилмаларига зарба берди.
Украина армияси бу йўналишда 200 нафарга яқин ҳарбийсини йўқотди, тўртта жанговар зирҳли машинаси, олтита автомобили ва учта артиллерия қуролидан маҳрум бўлди.
4 сентябрь куни “Шарқ” жангчилари Днепропетровск вилоятидаги Новосёловкани озод қилгани маълум бўлганди.
Аввалроқ Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи, армия генерали Валерий Герасимов 2025 йилги баҳор-ёзги кампания якунларини сарҳисоб қилаётиб, “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги ҳужумини кенгайтираётганини маълум қилганди. Унинг сўзларига кўра, у ердаги Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка ва Запорожское аҳоли пунктлари озод қилинган.
Россия передала Украине еще тысячу тел военных - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.09.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Украина жами 1,8 миллион аскарини йўқотган
Кеча, 18:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0