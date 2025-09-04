Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Рус армиясининг муваффақиятли ҳаракатлари билан Днепропетровск вилоятидаги Новосёловка озод этилди
ТОШКЕНТ, 4 сен - Спутник. Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Новосёловка аҳоли пунктини озод қилди, дея хабар бермоқда Россия Мудофаа вазирлиги.“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида аҳоли пункти устидан назорат ўрнатишга муваффақ бўлинди.Шунингдек, “Шарқ” гуруҳи жангчилари Днепропетровск вилоятининг Гавриловка ва Новопавловка, ҳамда Запороже вилоятининг Полтавка, Успеновка ва Новоивановка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган бригадаси ва денгиз пиёдалари бригадасига қарши муваффақиятли ҳужум амалга оширди.Душман томонидан қуйидагича йўқотишлар бўлди:
"Восток" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъиятли ҳаракатлари туфайли аҳоли пункти устидан назорат ўрнатишга эришилди.
ТОШКЕНТ, 4 сен - Спутник. Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Новосёловка аҳоли пунктини озод қилди, дея хабар бермоқда Россия Мудофаа вазирлиги.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида аҳоли пункти устидан назорат ўрнатишга муваффақ бўлинди.

"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига илгарилаб, Днепропетровск вилоятидаги Новосёловка аҳоли пункти устидан назоратни ўрнатди. Бундан ташқари, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳаракат ҳудудида Донецк Халқ Республикаси ерларини озод қилиш жараёни тўлиқ якунига етказилди", - дея таъкидланади вазирлик хабарида.

Шунингдек, “Шарқ” гуруҳи жангчилари Днепропетровск вилоятининг Гавриловка ва Новопавловка, ҳамда Запороже вилоятининг Полтавка, Успеновка ва Новоивановка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган бригадаси ва денгиз пиёдалари бригадасига қарши муваффақиятли ҳужум амалга оширди.
Душман томонидан қуйидагича йўқотишлар бўлди:
240 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи;
13 та автомашина;
контрбатарея кураши учун радиолокация станцияси.
