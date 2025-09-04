https://sputniknews.uz/20250904/rossiya-dnepropetrovsk-novoselovka-ozod-51733541.html
Россия жангчилари Днепропетровск вилоятидаги Новосёловкани озод этишди
Россия жангчилари Днепропетровск вилоятидаги Новосёловкани озод этишди
Sputnik Ўзбекистон
Рус армиясининг муваффақиятли ҳаракатлари билан Днепропетровск вилоятидаги Новосёловка озод этилди
2025-09-04T17:37+0500
2025-09-04T17:37+0500
2025-09-04T17:37+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/11/48920161_0:291:3121:2047_1920x0_80_0_0_11b9bf8548e1adc4fa1aa2c24ab9ec1f.jpg
ТОШКЕНТ, 4 сен - Спутник. Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Новосёловка аҳоли пунктини озод қилди, дея хабар бермоқда Россия Мудофаа вазирлиги.“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида аҳоли пункти устидан назорат ўрнатишга муваффақ бўлинди.Шунингдек, “Шарқ” гуруҳи жангчилари Днепропетровск вилоятининг Гавриловка ва Новопавловка, ҳамда Запороже вилоятининг Полтавка, Успеновка ва Новоивановка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган бригадаси ва денгиз пиёдалари бригадасига қарши муваффақиятли ҳужум амалга оширди.Душман томонидан қуйидагича йўқотишлар бўлди:
https://sputniknews.uz/20250903/russia-dxr-fedorovka-ozod-51715403.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/11/48920161_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_5a1de92b39e6b0598ab8c5f4be966645.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия жанг днепропетровск вилоят новоселовкани озод донецк донбасс
россия жанг днепропетровск вилоят новоселовкани озод донецк донбасс
Россия жангчилари Днепропетровск вилоятидаги Новосёловкани озод этишди
"Восток" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъиятли ҳаракатлари туфайли аҳоли пункти устидан назорат ўрнатишга эришилди.
ТОШКЕНТ, 4 сен - Спутник.
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Новосёловка аҳоли пунктини озод қилди, дея хабар бермоқда
Россия Мудофаа вазирлиги.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида аҳоли пункти устидан назорат ўрнатишга муваффақ бўлинди.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душман мудофаасининг ичкарисига илгарилаб, Днепропетровск вилоятидаги Новосёловка аҳоли пункти устидан назоратни ўрнатди. Бундан ташқари, "Шарқ" қўшинлари гуруҳи ҳаракат ҳудудида Донецк Халқ Республикаси ерларини озод қилиш жараёни тўлиқ якунига етказилди", - дея таъкидланади вазирлик хабарида.
Шунингдек, “Шарқ” гуруҳи жангчилари Днепропетровск вилоятининг Гавриловка ва Новопавловка, ҳамда Запороже вилоятининг Полтавка, Успеновка ва Новоивановка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг иккита механизациялашган бригадаси ва денгиз пиёдалари бригадасига қарши муваффақиятли ҳужум амалга оширди.
Душман томонидан қуйидагича йўқотишлар бўлди:
240 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи;
контрбатарея кураши учун радиолокация станцияси.