Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250903/russia-dxr-fedorovka-ozod-51715403.html
Россия қўшинлари ДХРдаги Фёдоровка қишлоғини озод қилди
Россия қўшинлари ДХРдаги Фёдоровка қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги ДХР даги Федоровка қишлоғи озод этилгани ва Украина ҳарбий объектларига зарба берилганини маълум қилди. 03.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-03T17:46+0500
2025-09-03T17:46+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
россия мудофаа вазири
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/13/48478613_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_bd57878da3fd1ed9a1112268ac553581.jpg
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги Федоровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, бугун тонгда Россия Федерацияси Қуролли кучлари Украина Қуролли кучлари учун мўлжалланган Украина ҳарбий-саноат комплекси ва ёқилғи инфратузилмаси объектларига юқори аниқликдаги узоқ масофали ҳаво ва денгиз қуроллари ҳамда зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари орқали гуруҳли зарба берган."Зарбалар нишонга тегди, белгиланган барча нишонлар яксон этилди", — дейилган Россия вазирлиги хабарида.
https://sputniknews.uz/20250825/russia-qurol-kuchlar-qishloq-ozod-51490614.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/13/48478613_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_53bcb0a7f4e7aed8fa00e1819631b9d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия мудофаа вазирлиги, донецк федоровка озод этилди, украина ҳарбий объектлари, юқори аниқликдаги қуроллар, россия қўшинлари зарбалари, украина ҳарбий-саноат комплекси, ёқилғи инфратузилмаси украина, россия украина жанги
россия мудофаа вазирлиги, донецк федоровка озод этилди, украина ҳарбий объектлари, юқори аниқликдаги қуроллар, россия қўшинлари зарбалари, украина ҳарбий-саноат комплекси, ёқилғи инфратузилмаси украина, россия украина жанги

Россия қўшинлари ДХРдаги Фёдоровка қишлоғини озод қилди

17:46 03.09.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишРоссийские военные в освобожденной Судже
Российские военные в освобожденной Судже - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.09.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия Мудофаа вазирлиги ДХР даги Федоровка қишлоғи озод этилгани ва Украина ҳарбий объектларига зарба берилганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги Федоровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.

"Жануб" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Федоровка аҳоли пункти озод қилинди", - дейилади хабарда.

Шунингдек, бугун тонгда Россия Федерацияси Қуролли кучлари Украина Қуролли кучлари учун мўлжалланган Украина ҳарбий-саноат комплекси ва ёқилғи инфратузилмаси объектларига юқори аниқликдаги узоқ масофали ҳаво ва денгиз қуроллари ҳамда зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари орқали гуруҳли зарба берган.

"Зарбалар нишонга тегди, белгиланган барча нишонлар яксон этилди", — дейилган Россия вазирлиги хабарида.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.08.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Запорожское қишлоғини озод қилди
25 Август, 16:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0