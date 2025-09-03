https://sputniknews.uz/20250903/russia-dxr-fedorovka-ozod-51715403.html
Россия қўшинлари ДХРдаги Фёдоровка қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
2025-09-03T17:46+0500
2025-09-03T17:46+0500
2025-09-03T17:46+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
россия мудофаа вазири
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/13/48478613_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_bd57878da3fd1ed9a1112268ac553581.jpg
https://sputniknews.uz/20250825/russia-qurol-kuchlar-qishloq-ozod-51490614.html
украина
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/13/48478613_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_53bcb0a7f4e7aed8fa00e1819631b9d8.jpg
россия мудофаа вазирлиги, донецк федоровка озод этилди, украина ҳарбий объектлари, юқори аниқликдаги қуроллар, россия қўшинлари зарбалари, украина ҳарбий-саноат комплекси, ёқилғи инфратузилмаси украина, россия украина жанги
Россия қўшинлари ДХРдаги Фёдоровка қишлоғини озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги ДХР даги Федоровка қишлоғи озод этилгани ва Украина ҳарбий объектларига зарба берилганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги Федоровка аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
"Жануб" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Федоровка аҳоли пункти озод қилинди", - дейилади хабарда.
Шунингдек, бугун тонгда Россия Федерацияси Қуролли кучлари Украина Қуролли кучлари учун мўлжалланган Украина ҳарбий-саноат комплекси ва ёқилғи инфратузилмаси объектларига юқори аниқликдаги узоқ масофали ҳаво ва денгиз қуроллари ҳамда зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари орқали гуруҳли зарба берган.
"Зарбалар нишонга тегди, белгиланган барча нишонлар яксон этилди", — дейилган Россия вазирлиги хабарида.