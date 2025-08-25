https://sputniknews.uz/20250825/russia-qurol-kuchlar-qishloq-ozod-51490614.html
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Запорожское қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Запорожское қишлоғини озод қилди
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Днепропетровск вилоятида аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, Россия Мудофаа вазирлигининг хабар беришича, ўткан кун мобайнида Россия армиясининг:Бундан ташқари, Украина зирҳли машиналари, дала артиллерия қуроллари, FH-70155-мм гаубицуаси, электрон кураш радиостанцияларидан маҳрум бўлган. Россия ҳарбийлари Украинанинг учта қурол-яроғ омборини ҳам яксон қилган.
https://sputniknews.uz/20250824/rossiya-harbiylari-dnepropetrovsk-viloyati-51466030.html
Россия Қуролли кучлари яна бир аҳоли пунктини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Днепропетровск вилоятида аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Днепропетровск вилоятининг Запорожское аҳоли пункти озод қилинди,"- дейилади хабарда.
Шунингдек, Россия Мудофаа вазирлигининг хабар беришича
, ўткан кун мобайнида Россия армиясининг:
"Жануб
" қўшинлари– Украина Қуролли кучларининг 175 нафар ҳарбий хизматчисини;
"Днепр
" қўшинлари – Украина Қуролли кучларининг 60 нафар ҳарбий хизматчисини;
"Шимол
" қўшинлари – Украина Қуролли кучларининг 165 нафар ҳарбий хизматчисини;
"Марказ"
" қўшинлари – Украина Қуролли кучларининг 275 нафаргача ҳарбий хизматчисини;
"Ғарб
" қўшинлари -Украина Қуролли кучларининг 215 нафар ортиқ ҳарбий хизматчиси йўқ қилган.
Бундан ташқари, Украина зирҳли машиналари, дала артиллерия қуроллари, FH-70155-мм гаубицуаси, электрон кураш радиостанцияларидан маҳрум бўлган. Россия ҳарбийлари Украинанинг учта қурол-яроғ омборини ҳам яксон қилган.