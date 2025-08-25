Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Запорожское қишлоғини озод қилди
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Запорожское қишлоғини озод қилди
Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Запорожское қишлоғини озод қилди
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
ғарб
ҳарбий
украина
россия
россия мудофаа вазирлиги
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Днепропетровск вилоятида аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, Россия Мудофаа вазирлигининг хабар беришича, ўткан кун мобайнида Россия армиясининг:Бундан ташқари, Украина зирҳли машиналари, дала артиллерия қуроллари, FH-70155-мм гаубицуаси, электрон кураш радиостанцияларидан маҳрум бўлган. Россия ҳарбийлари Украинанинг учта қурол-яроғ омборини ҳам яксон қилган.
украина
россия армия днепропетровск вилояти запорожское қишлоғи озод қилилинди
россия армия днепропетровск вилояти запорожское қишлоғи озод қилилинди

Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Запорожское қишлоғини озод қилди

Россия Қуролли кучлари яна бир аҳоли пунктини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 25 авг – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Днепропетровск вилоятида аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
"Шарқ" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Днепропетровск вилоятининг Запорожское аҳоли пункти озод қилинди,"- дейилади хабарда.
Шунингдек, Россия Мудофаа вазирлигининг хабар беришича, ўткан кун мобайнида Россия армиясининг:
"Жануб" қўшинлари– Украина Қуролли кучларининг 175 нафар ҳарбий хизматчисини;
"Днепр" қўшинлари – Украина Қуролли кучларининг 60 нафар ҳарбий хизматчисини;
"Шимол" қўшинлари – Украина Қуролли кучларининг 165 нафар ҳарбий хизматчисини;
"Марказ" " қўшинлари – Украина Қуролли кучларининг 275 нафаргача ҳарбий хизматчисини;
"Ғарб" қўшинлари -Украина Қуролли кучларининг 215 нафар ортиқ ҳарбий хизматчиси йўқ қилган.
Бундан ташқари, Украина зирҳли машиналари, дала артиллерия қуроллари, FH-70155-мм гаубицуаси, электрон кураш радиостанцияларидан маҳрум бўлган. Россия ҳарбийлари Украинанинг учта қурол-яроғ омборини ҳам яксон қилган.
