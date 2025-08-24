https://sputniknews.uz/20250824/rossiya-harbiylari-dnepropetrovsk-viloyati-51466030.html
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Филия қишлоғини озод қилди
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Филия қишлоғини озод қилди
Аҳоли пунктини "Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмаси озод қилган. 24.08.2025
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Филия қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Россия ҳарбий идораси маълумотларига кўра, Украинаи Қуролли кучлари “Марказ” қўшинлари ҳаракатлари ҳудудида 420 нафаргача ҳарбий хизматчини йўқотган.
Аҳоли пунктини “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаси озод қилган.
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik.
Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Филия қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаси ҳужумкор хатти-ҳаракатлар натижасида Филия аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилади хабарда.
Россия ҳарбий идораси маълумотларига кўра, Украинаи Қуролли кучлари “Марказ” қўшинлари ҳаракатлари ҳудудида 420 нафаргача ҳарбий хизматчини йўқотган.