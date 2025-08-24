Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Филия қишлоғини озод қилди
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Филия қишлоғини озод қилди
Аҳоли пунктини “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаси озод қилган. 24.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Филия қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Россия ҳарбий идораси маълумотларига кўра, Украинаи Қуролли кучлари “Марказ” қўшинлари ҳаракатлари ҳудудида 420 нафаргача ҳарбий хизматчини йўқотган.
Аҳоли пунктини “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаси озод қилган.
ТОШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Россия қўшинлари Днепропетровск вилоятидаги Филия қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаси ҳужумкор хатти-ҳаракатлар натижасида Филия аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилади хабарда.
Россия ҳарбий идораси маълумотларига кўра, Украинаи Қуролли кучлари “Марказ” қўшинлари ҳаракатлари ҳудудида 420 нафаргача ҳарбий хизматчини йўқотган.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Қуролли кучлари ДХРда бир нечта аҳоли пунктларини озод қилди
22 Август, 16:04
