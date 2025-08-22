Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250822/rossiya-qurolli-kuchlar-aholi-punkt-51424787.html
Россия Қуролли кучлари ДХРда бир нечта аҳоли пунктларини озод қилди
Россия Қуролли кучлари ДХРда бир нечта аҳоли пунктларини озод қилди
Донецк Халқ Республикасидаги Катериновка, Владимировка, Русин Яр тўлиқ озод қилинди. 22.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-22T16:04+0500
2025-08-22T16:04+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/12/48942842_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_05923bef1542bbe05b93a0ef6ee604b1.jpg
ТОШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Катериновка, Владимировка ва Русин Яр аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди. Катериновка аҳоли пунктини "Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари, Владимировка ва Русин Ярни эса "Марказ" қўшинлари ҳарбий гуруҳлари озод қилди.Таъкидланишича, Россия армияси бир ҳафта давомида 9 та аҳоли пунктини озод қилди: Катериновка, Владимировка ва Русин Ярдан ташқари, Колодези, Александро-Шультино, Сухецкое, Панковка, Вороное ва Новогеоргиевка.
Россия Қуролли кучлари ДХРда бир нечта аҳоли пунктларини озод қилди

16:04 22.08.2025
Донецк Халқ Республикасидаги Катериновка, Владимировка, Русин Яр тўлиқ озод қилинди.
