Россия армияси ДХРдаги Александро-Шультино қишлоғини озод қилди
Россия Қуролли Кучлари томонидан ДХРдаги Александро-Шультино, Сухецкое, Панковка ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Новогеоргиевка аҳоли пунктлари ҳам озод... 21.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Александро-Шультино аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.ДХРнинг Северск, Марково, Николаевка, Минковка ва Васюковка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли Кучларининг иккита механизациялашган, тоғ-штурм, аэромобиль бригадалари ва Миллий гвардия бригадасининг шахсий таркиби ва техникасига зарба берилиб, катта талофот етказилди. Украина армияси 240 нафаргача аскарини, жанговар зирҳли машинасини, иккита пикап, иккита дала артиллерияси қуролини, тўртта ўқ-дори ва моддий воситалар омборини йўқотди.Куни кеча Россия Қуролли кучлари ДХРдаги Сухецкое ва Панковка ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Новогеоргиевка аҳоли пунктларини озод қилгани маълум қилинди.Улар "Марказ" қўшинлари гуруҳи жангчилари томонидан озод қилинди, ушбу қўшинлар Украина Қуролли кучлари мудофааси ичкарисига киришни давом эттирди.
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Александро-Шультино аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
"Жанубий қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк халқ республикасининг Александро-Шультино аҳоли пункти озод қилинди," - дейилади хабарда.
ДХРнинг Северск, Марково, Николаевка, Минковка ва Васюковка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли Кучларининг иккита механизациялашган, тоғ-штурм, аэромобиль бригадалари ва Миллий гвардия бригадасининг шахсий таркиби ва техникасига зарба берилиб, катта талофот етказилди. Украина армияси 240 нафаргача аскарини, жанговар зирҳли машинасини, иккита пикап, иккита дала артиллерияси қуролини, тўртта ўқ-дори ва моддий воситалар омборини йўқотди.
Куни кеча Россия Қуролли кучлари ДХРдаги Сухецкое ва Панковка ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Новогеоргиевка аҳоли пунктларини озод қилгани маълум қилинди
Улар "Марказ" қўшинлари гуруҳи жангчилари томонидан озод қилинди, ушбу қўшинлар Украина Қуролли кучлари мудофааси ичкарисига киришни давом эттирди.