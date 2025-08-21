Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси ДХРдаги Александро-Шультино қишлоғини озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Александро-Шультино қишлоғини озод қилди
Россия Қуролли Кучлари томонидан ДХРдаги Александро-Шультино, Сухецкое, Панковка ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Новогеоргиевка аҳоли пунктлари ҳам озод...
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Александро-Шультино аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.ДХРнинг Северск, Марково, Николаевка, Минковка ва Васюковка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли Кучларининг иккита механизациялашган, тоғ-штурм, аэромобиль бригадалари ва Миллий гвардия бригадасининг шахсий таркиби ва техникасига зарба берилиб, катта талофот етказилди. Украина армияси 240 нафаргача аскарини, жанговар зирҳли машинасини, иккита пикап, иккита дала артиллерияси қуролини, тўртта ўқ-дори ва моддий воситалар омборини йўқотди.Куни кеча Россия Қуролли кучлари ДХРдаги Сухецкое ва Панковка ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Новогеоргиевка аҳоли пунктларини озод қилгани маълум қилинди.Улар "Марказ" қўшинлари гуруҳи жангчилари томонидан озод қилинди, ушбу қўшинлар Украина Қуролли кучлари мудофааси ичкарисига киришни давом эттирди.
украина
Янгиликлар
россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), армия, украина
Россия армияси ДХРдаги Александро-Шультино қишлоғини озод қилди

Россия Қуролли Кучлари томонидан ДХРдаги Александро-Шультино, Сухецкое, Панковка ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Новогеоргиевка аҳоли пунктлари ҳам озод қилинди
ТОШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Александро-Шультино аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.

"Жанубий қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк халқ республикасининг Александро-Шультино аҳоли пункти озод қилинди," - дейилади хабарда.

ДХРнинг Северск, Марково, Николаевка, Минковка ва Васюковка аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли Кучларининг иккита механизациялашган, тоғ-штурм, аэромобиль бригадалари ва Миллий гвардия бригадасининг шахсий таркиби ва техникасига зарба берилиб, катта талофот етказилди. Украина армияси 240 нафаргача аскарини, жанговар зирҳли машинасини, иккита пикап, иккита дала артиллерияси қуролини, тўртта ўқ-дори ва моддий воситалар омборини йўқотди.
Куни кеча Россия Қуролли кучлари ДХРдаги Сухецкое ва Панковка ҳамда Днепропетровск вилоятидаги Новогеоргиевка аҳоли пунктларини озод қилгани маълум қилинди.
Улар "Марказ" қўшинлари гуруҳи жангчилари томонидан озод қилинди, ушбу қўшинлар Украина Қуролли кучлари мудофааси ичкарисига киришни давом эттирди.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Купянск яқинида Украина мудофаасини ёриб ўтди
