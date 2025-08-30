Россия март ойидан бери 3500 кв.км майдонни назорат остига олди — Герасимов
Россия ҳарбийлари деярли бутун фронт чизиғи бўйлаб тўхтовсиз ҳужумни давом эттирмоқда.
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. 2025 йилнинг март ойидан бери Россия армияси 3,5 минг квадрат километрдан ортиқ майдон ва 149 та аҳоли пунктини озод қилди, деди Россия Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов ўз ҳисоботида.
Россия армияси ЛХР ҳудудининг 99,7 фоизини, ДХР ҳудудининг 79 фоизини, Запороже вилоятининг 74 фоизини ва Херсон вилоятининг 76 фоизини назорат остига олди, деди бош штаб раҳбари.
Герасимовнинг асосий баёнотлари
ЛХР тўлиқ озод этилгунга қадар 60 квадрат километрдан камроқ жой қолади;
Россия ҳарбийлари деярли бутун фронт чизиғи бўйлаб тўхтовсиз ҳужумни давом эттирмоқда;
Суми ва Харков вилоятларида Россия чегараси бўйлаб хавфсизлик зонасини яратиш муваффақиятли амалга оширилмоқда;
Суми вилоятидаги 210 квадрат километр ҳудуд ва 13 та аҳоли пункти Россия Қуролли кучлари назоратига ўтди;
Россия армияси Днепропетровск вилоятида олдинга силжийди, еттита аҳоли пункти назорат остига олинди;
Июль-август ойларида ФСБ билан биргаликда Сапсан мажмуасини яратишда иштирок этган асосий ишлаб чиқариш объектларига бир қатор иш ташлашлар ўтказилди;
Бугун тунда "Южмаш" корхоналари, Днепропетровскдаги "Янгел" конструкторлик бюроси, Запорожедаги “Мотор Сич” ва Павлоград кимё заводининг йиғиш цехларида муваффақиятли иш ташлаш ўтказилди.
Шунингдек, штаб бошлиғи россиялик ҳарбийлар ҳаракатларининг моддий асоси саноат томонидан зарур миқдорда юқори аниқликдаги қурол ва ҳарбий техникани ўз вақтида етказиб бериш эканлигини қўшимча қилди.
Бундан ташқари, унинг сўзларига кўра, ҳозирда Запороже вилояти ҳудудини озод қилиш давом этмоқда, у ерда гуруҳ қўшинлари иккита аҳоли пункти – Малиновка ва Темировкани назоратга олган.
