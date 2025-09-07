https://sputniknews.uz/20250907/hindiston-aqsh-51790054.html
ОАВ: Ҳиндистоннинг АҚШдан ҳафсаласи пир бўлди
Гарчанд бошқа давлатлар Ҳам Россиядан нефть сотиб олаётган бўлса ҳам, АҚШ қўллаган чоралар айнан Ҳиндистонга нисбатан кўрилмоқда
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Ҳиндистон амалдорлари Россия нефтини харид қилиш бўйича божлар ва келишмовчиликлар туфайли АҚШнинг ишончли савдо ҳамкори эканлигига шубҳа билдирмоқда, дея хабар қилди "The New York Times" (NYT).Газетанинг маълум қилинишича, Ҳиндистон расмийлари бу воқеа муносабатларга узоқ муддатли зарар етказиши эҳтимоли юқори эканлигини очиқчасига таъкидлашмоқда.Шунингдек, исмини ошкор этмаслик шарти билан сўзга чиққан юқори лавозимли амалдорнинг фикрларидан келиб чиққан ҳолда Россия нефти ва божлари бўйича келишмовчиликлар ҳал қилинган тақдирда ҳам, сўнгги бир неча ой Ҳиндистон сиёсатчиларига узоқ йиллар давомида АҚШнинг ишончсизлигини эслатиб туриши айтилган.Оқ уй раҳбари Доналд Трамп томонидан жорий этилган Ҳиндистондан импорт учун қўшимча 25 фоизлик бож август ойи охирида кучга кирди, умумий ставка 50 фоизга етди – бу АҚШ томонидан ўрнатилган энг юқори тарифлардан биридир.Бунга Россия нефтини харид қилиш сабаб бўлгани айтилган – Америка маъмурлари 2022 йилдан бери унинг Ҳиндистон импортидаги улуши бир фоиздан 42 фоизгача ошганини иддао қилишган. Шу билан бирга, гарчи Нью-Деҳли божлар 15 фоиз даражасида қолишини кутган бўлса-да, савдо музокараларининг беш босқичи муваффақиятсизликка учраган.Трамп ютқазди: Ҳиндистон АҚШга бўйсунмадиҚайд этиш жоизки, Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Рандхир Жайсвал янги тарифларни асоссиз деб баҳолади. У ўз мамлакатининг ҳар қандай йирик иқтисодиёт сингари миллий манфаатларни ҳимоя қилиш чораларини кўришини айтган.Шу билан бирга, Нью-Деҳли келгусида муросага келишга тайёрлигини билдирмоқда ва битим тузилишига умид қилмоқда. Ҳиндистон ҳукумати, шунингдек, Америка танқидининг селективлигига эътибор қаратди, чунки Россия нефтини Хитой ва Европа Иттифоқи сотиб олишда давом этмоқда.
