https://sputniknews.uz/20250902/tramp-hindiston-tandiq-51682307.html
Трамп Ҳиндистонни яна танқид қила бошлади
Трамп Ҳиндистонни яна танқид қила бошлади
Sputnik Ўзбекистон
ШҲТ саммитидан сўнг тармоқда Трамп Ҳиндистонни танқид қилди
2025-09-02T17:55+0500
2025-09-02T17:55+0500
2025-09-02T17:55+0500
дональд трамп
ҳиндистон
танқид
дунё янгиликлари
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51280635_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b25eb5925f88ea59f02aaf49740a6074.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Тяньцзинда бўлиб ўтган Шанхай ҳамкорлиги ташкилоти (ШҲТ) саммити ўз ниҳоясига етгач, АҚШ президенти Дональд Трамп ўзининг Truth Social саҳифасида Нью-Деҳлининг муносабатларини бир ёқламаликда айблади.Тармоқда эълон қилинган постда Трамп Ҳиндистон кўп йиллар давомида ўз маҳсулотларини АҚШга сотиб келгани ва штатларни ўзининг энг асосий харидорига айлантиргани, АҚШ эса Ҳиндистонга мавжуд тартиб ва юқори фоизли божлар сабаб ҳеч нарса сота олмаганини таъкидлайди.Трамп ютқазди: Ҳиндистон АҚШга бўйсунмадиМаълумот ўрнида шуни қайд этиш мумкинки, ўтган ойда АҚШ икки давлат савдо битимини туза олмаганидан сўнг Ҳиндистондан келадиган аксарият товарларга 25 % бож жорий этди. Шундан кейин Нью-Деҳлининг Россия нефтини сотиб олишни давом эттиргани важи билан қўшимча 25% жарима солиғи жорий этилиб, умумий импорт солиғи 50 % га етган эди.
https://sputniknews.uz/20250902/rossiya-xitoy-hindiston-aqsh-51666555.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/10/51280635_65:0:1188:842_1920x0_80_0_0_7051203ffb2e38845dd2bf6ade7f3d61.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
трамп доналд трамп моди ҳиндистон саммит танқид иқтисод савдо
трамп доналд трамп моди ҳиндистон саммит танқид иқтисод савдо
Трамп Ҳиндистонни яна танқид қила бошлади
Улар нефть ва мудофаа маҳсулотларини фақат Россиядан сотиб олди, биздан эмас. Анча йиллар давомида биз уларга кўп нарса сота олмадик, аммо йирик харидорлари бўлишда давом этдик – Трамп
ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik.
Тяньцзинда бўлиб ўтган Шанхай ҳамкорлиги ташкилоти (ШҲТ) саммити ўз ниҳоясига етгач, АҚШ президенти Дональд Трамп ўзининг Truth Social
саҳифасида Нью-Деҳлининг муносабатларини бир ёқламаликда айблади.
Тармоқда эълон қилинган постда Трамп Ҳиндистон кўп йиллар давомида ўз маҳсулотларини АҚШга сотиб келгани ва штатларни ўзининг энг асосий харидорига айлантиргани, АҚШ эса Ҳиндистонга мавжуд тартиб ва юқори фоизли божлар сабаб ҳеч нарса сота олмаганини таъкидлайди.
"Бундан ташқари, Ҳиндистон ўзининг нефти ва ҳарбий маҳсулотларининг асосий қисмини Россиядан сотиб олади, АҚШдан эса жуда оз миқдорда... Энди улар ўз божхона тўловларини нол % гача туширишни таклиф қилишмоқда, аммо энди бироз кеч, назаримда", - дея қўшимча қилади у.
Маълумот ўрнида шуни қайд этиш мумкинки, ўтган ойда АҚШ икки давлат савдо битимини туза олмаганидан сўнг Ҳиндистондан келадиган аксарият товарларга 25 % бож жорий этди. Шундан кейин Нью-Деҳлининг Россия нефтини сотиб олишни давом эттиргани важи билан қўшимча 25% жарима солиғи жорий этилиб, умумий импорт солиғи 50 % га етган эди.