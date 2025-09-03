https://sputniknews.uz/20250903/tiv-ozbekiston-afgoniston-zilzila-51693653.html
ТИВ: Ўзбекистон Афғонистондаги зилзила оқибатларини бартараф этишда ёрдам кўрсатишга тайёр
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов минглаб одамларнинг ҳаётига зомин бўлган ва кенг кўламли вайронагарчиликларга сабаб бўлган даҳшатли зилзила муносабати билан Афғонистон халқи ва ҳукуматига чуқур ҳамдардлик билдирди.
Вазир ҳалок бўлганларнинг яқинларига чуқур таъзия изҳор этиб, жабрланганларнинг тез орада соғайишларини тилаган.
“Биз оғир кунларда биродар Афғонистон халқи билан бирдам бўлиб, ушбу фожиали табиий офат оқибатларини бартараф этишда ҳар томонлама ёрдам беришга тайёрлигимизни билдирамиз”, - дея ёзди Саидов ўзининг Telegram-каналида.
Аввалроқ Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам Афғонистон раҳбариятига мамлакатдаги зилзила оқибатида кўплаб инсонларнинг ҳалок бўлгани муносабати билан ҳамдардлик билдирган эди.
31 август куни маҳаллий вақт билан ярим тунда Афғонистон шарқидаги Нангарҳор вилоятининг Жалолобод шаҳридан 27 км шимоли-шарқда 6 магнитудали зилзила содир бўлди.
Унинг ўчоғи тахминан 8 км чуқурликда жойлашган. Энг кўп зарар кўрган Кунар вилояти бўлиб, у ерда камида учта қишлоқ вайрон бўлган. Шунингдек, яна учта провинцияда вайронагарчиликлар қайд этилган: Лағмон, Нуристон ва Панжшер.
Сўнгги маълумотларга кўра, зилзила оқибатида камида 1124 киши ҳалок бўлган, 3251 нафардан ортиқ киши жароҳатланган. Қутқарув-қидирув ишлари давом эттирилмоқда. Кўплаб қишлоқлар бутунлай вайрон бўлган.
Россия президентининг Афғонистон бўйича махсус вакили Замир Кабуловнинг сўзларига кўра, Афғонистон ҳукумати Россиядан ёрдам сўраган ва ҳозир бу сўров кўриб чиқилмоқда.