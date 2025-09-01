https://sputniknews.uz/20250901/afgoniston-zilzila-51651005.html
Афғонистондаги зилзила қурбонлари сони 800 кишига етди
Афғонистондаги зилзила қурбонлари сони 800 кишига етди
Sputnik Ўзбекистон
Аввалроқ Европа-Ўрта ер денгизи сейсмологик маркази (EMSC) эпицентри Жалолобод шаҳридан 57 километр шимоли-шарқда, 10 километр чуқурликда 6,2 магнитудали зилзила содир бўлганини хабар қилган эди.
2025-09-01T15:11+0500
2025-09-01T15:11+0500
2025-09-01T15:11+0500
дунё янгиликлари
дунёда
афғонистон
зилзила
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/01/51651284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1205e367fd8b0b21e25320382e0baaec.jpg
ТОШКЕНТ, 1 сен – Sputnik. Афғонистондаги зилзила қурбонлари 800 нафарга етди, ҳалок бўлганлар ва жабрланганларни қидириш давом этмоқда. Бу ҳақда мамлакат ҳукумати маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.Шунингдек, Афғонистоннинг Кунар ва бошқа вилоятларида 2 мингдан зиёд киши жабрлангани маълум.Таъкидланишича, қутқарув ишлари давом этмоқда, аммо улар мамлакатнинг бориш қийин бўлган ҳудудларида бўлгани учун чекланган хусусиятга эга.Аввалроқ Европа-Ўрта ер денгизи сейсмологик маркази (EMSC) эпицентри Жалолобод шаҳридан 57 километр шимоли-шарқда, 10 километр чуқурликда 6,2 магнитудали зилзила содир бўлганини хабар қилган эди.
https://sputniknews.uz/20250818/ozbekiston-zilzila-51306097.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/01/51651284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ebd2ef5a2b5a9dfcca73332cea07c16.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
афғонистон зилзила қурбонлар маълумот
афғонистон зилзила қурбонлар маълумот
Афғонистондаги зилзила қурбонлари сони 800 кишига етди
Афғонистон шарқида 6,2 магнитудали зилзила содир бўлиб, юзлаб одамлар ҳалок бўлди.
ТОШКЕНТ, 1 сен – Sputnik.
Афғонистондаги зилзила қурбонлари 800 нафарга етди, ҳалок бўлганлар ва жабрланганларни қидириш давом этмоқда. Бу ҳақда мамлакат ҳукумати маълум қилди, дея ёзади
РИА Новости.
“Дастлабки маълумотларга кўра, Кунар вилоятининг ўзида 800 нафарга яқин киши ҳалок бўлган”, - дейилади хабарда.
Шунингдек, Афғонистоннинг Кунар ва бошқа вилоятларида 2 мингдан зиёд киши жабрлангани маълум.
Таъкидланишича, қутқарув ишлари давом этмоқда, аммо улар мамлакатнинг бориш қийин бўлган ҳудудларида бўлгани учун чекланган хусусиятга эга.
Аввалроқ Европа-Ўрта ер денгизи сейсмологик маркази (EMSC) эпицентри Жалолобод шаҳридан 57 километр шимоли-шарқда, 10 километр чуқурликда 6,2 магнитудали зилзила содир бўлганини хабар қилган эди.