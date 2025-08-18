https://sputniknews.uz/20250818/ozbekiston-zilzila-51306097.html
Ўзбекистонда зилзила содир бўлди
Ўзбекистонда зилзила содир бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилоятида ва Тошкент шаҳрида зилзила содир бўлди. Талафот ва қурбонлар йўқ. 18.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-18T09:59+0500
2025-08-18T09:59+0500
2025-08-18T10:17+0500
тошкент
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0b/11/15420930_0:123:1185:789_1920x0_80_0_0_b9c2169412e43313a6de1d70f5a6c1dd.jpg
ТОШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Тошкент вилоятида ва Тошкент шаҳрида сезилиш кучи 2 баллик зилзила содир бўлди. Бу ҳақда ФВВ матбуот хизмати хабар берди.Хабарда айтилишича талафот ва қурбонлар йўқ.УзА ахборот агентлиги хабар қилишича, зилзила соат 04:00 да Паркент туманида 2,9 магнитудали, 10 км чуқурликда қайд этилди. Ҳудудлар кесимида зилизила сезилиш кучи қуйидагича бўлган: Юқори Чирчиқ туманида 2-3 балл, 7 км. Ўрта Чирчиқ туманида 2 балл, 11 км. Нурафшон шаҳрида 2 балл, 12 км. Бектемир туманида 2 балл, 16 км. Янги Ҳаёт туманида 2 балл, 20 км. Яшнабод туманида 2 балл, 20 км
https://sputniknews.uz/20250808/andijon-zilzila-51110647.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0b/11/15420930_0:12:1185:900_1920x0_80_0_0_9acc30d452b281caed7f5ec17f0abd50.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
тошкент, фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
Ўзбекистонда зилзила содир бўлди
09:59 18.08.2025 (янгиланди: 10:17 18.08.2025)
Тошкент вилоятида ва Тошкент шаҳрида зилзила содир бўлди. Талафот ва қурбонлар йўқ.
ТОШКЕНТ, 18 авг – Sputnik.
Тошкент вилоятида ва Тошкент шаҳрида сезилиш кучи 2 баллик зилзила содир бўлди. Бу ҳақда ФВВ матбуот хизмати хабар берди.
Хабарда айтилишича талафот ва қурбонлар йўқ.
УзА ахборот агентлиги хабар қилишича
, зилзила соат 04:00 да Паркент туманида 2,9 магнитудали, 10 км чуқурликда қайд этилди.
Ҳудудлар кесимида зилизила сезилиш кучи қуйидагича бўлган: Юқори Чирчиқ туманида 2-3 балл, 7 км. Ўрта Чирчиқ туманида 2 балл, 11 км. Нурафшон шаҳрида 2 балл, 12 км. Бектемир туманида 2 балл, 16 км. Янги Ҳаёт туманида 2 балл, 20 км. Яшнабод туманида 2 балл, 20 км