https://sputniknews.uz/20250902/mirziyoev-afgoniston-hamdardlik-51662272.html
Мирзиёев Афғонистон раҳбариятига ҳамдардлик билдирди
Мирзиёев Афғонистон раҳбариятига ҳамдардлик билдирди
Sputnik Ўзбекистон
Сўнгги маълумотларга кўра, Афғонистоннинг тўрт вилоятида кузатилган 6,2 магнитудали зилзила оқибатида камида 812 киши ҳалок бўлган 2800 дан ортиқ инсон жароҳатланган. Қутқарув-қидирув ишлари давом эттирилмоқда. Кўплаб қишлоқлар бутунлай вайрон бўлган.
2025-09-02T09:30+0500
2025-09-02T09:30+0500
2025-09-02T09:30+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
афғонистон
ҳамдардлик
зилзила
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51661593_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_5a3a5fa0424081dc22b98c68d0999cd9.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Афғонистон раҳбариятига мамлакатдаги зилзила оқибатида кўплаб инсонларнинг ҳалок бўлгани муносабати билан ҳамдардлик билдирди.Сўнгги маълумотларга кўра, Афғонистоннинг тўрт вилоятида кузатилган 6,2 магнитудали зилзила оқибатида камида 812 киши ҳалок бўлган 2800 нафардан ортиқ киши жароҳатланган. Қутқарув-қидирув ишлари давом эттирилмоқда. Кўплаб қишлоқлар бутунлай вайрон бўлган.Россия президентининг Афғонистон бўйича махсус вакили Замир Кабуловнинг сўзларига кўра, Афғонистон ҳукумати Россиядан ёрдам сўраган ва ҳозир бу сўров кўриб чиқилмоқда.
https://sputniknews.uz/20250901/afgoniston-zilzila-51651005.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51661593_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_7f70fb3476f0509be9e20d413bbafbe4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев афғонистон зилзила қурбонлар маълумот ҳамдардлик
шавкат мирзиёев афғонистон зилзила қурбонлар маълумот ҳамдардлик
Мирзиёев Афғонистон раҳбариятига ҳамдардлик билдирди
Сўнгги маълумотларга кўра, Афғонистонда рўй берган 6,2 магнитудали зилзила оқибатида камида 812 киши ҳалок бўлган.
ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Афғонистон раҳбариятига мамлакатдаги зилзила оқибатида кўплаб инсонларнинг ҳалок бўлгани муносабати билан ҳамдардлик билдирди.
“Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Афғонистоннинг Кунар ва Нангарҳор вилоятларида содир бўлган зилзила оқибатида кўплаб одамлар ҳаётдан кўз юмгани ва жароҳат олгани муносабати билан биродар Афғонистон раҳбариятига ҳамдардлик билдирди”, - дея маълум қилди президент матбуот котиби Шерзод Асадов.
Сўнгги маълумотларга кўра, Афғонистоннинг тўрт вилоятида кузатилган 6,2 магнитудали зилзила оқибатида камида 812 киши ҳалок бўлган 2800 нафардан ортиқ киши жароҳатланган. Қутқарув-қидирув ишлари давом эттирилмоқда. Кўплаб қишлоқлар бутунлай вайрон бўлган.
Россия президентининг Афғонистон бўйича махсус вакили Замир Кабуловнинг сўзларига кўра, Афғонистон ҳукумати Россиядан ёрдам сўраган ва ҳозир бу сўров кўриб чиқилмоқда.