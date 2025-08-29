Моди Хитойда Си Цзиньпин ва Владимир Путин билан учрашади

https://sputniknews.uz/20250829/hindiston-bosh-vazir-xitoy-tashrif--si-sinping-vladimir-putin-uchrasuv-51585156.html
Ҳиндистон бош вазири етти йилдан сўнг илк бора Хитойга ташриф буюради ҳамда Си Синпинг ва Владимир Путин билан учрашади
10:58 29.08.2025 (янгиланди: 12:16 29.08.2025)
Ушбу ташриф АҚШ томонидан жорий этилган тарифлар фонида Ҳиндистон глобал сиёсатда янги ҳамкорлик йўналишларини излаётганидан далолат беради – ОАВ
ТОШКЕНТ, 29-авг — Sputnik.
Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди биринчи марта етти йиллик танаффусдан кейин Хитойга ташриф буюради. Бу ҳақда Ҳиндистоннинг "Times of India
" нашри хабар қилди.
Қайд этилишича, у Хитойнинг Тяньцзинь шаҳрида бўлиб ўтадиган Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШҲТ) саммитида иштирок этади ва саммит чоғида ХХР раиси Си Цзиньпин ва Россия президенти Владимир Путин билан учрашиши кутилмоқда.
"Бу ташриф Ҳиндистон билан АҚШ ўртасидаги алоқалар иқтисодий босимлар оқибатида муросасизлашган бир вақтда амалга ошмоқда. Ушбу воқеа Ҳиндистоннинг глобал сиёсий манзарада иттифоқ ва стратегик тарафдорлик йўлини танлаётганига ишора қилади", - дея муносабат билдиради "The Guardian".
Шунингдек, хабарга кўра, ушбу дипломатик ҳаракатлар Ҳиндистон ва Хитой ўртасидаги чегара кескинлигидан сўнг сезиларли илиқлашув даврига қадам босган муҳим воқеага айланиши тахмин қилинмоқда.
Маълумот учун, Хитойнинг Тяньцзин шаҳрида бўлиб ўтадиган ШҲТ саммитида 20 тадан ортиқ мамлакатнинг давлат ва ҳукумат раҳбарлари, 10 та халқаро ташкилот раҳбарлари қатнашади.
2025 йил охирида Россия президенти Владимир Путин Ҳиндистонга ташриф буюради. Ташриф давомида салмоқли ҳужжатлар тўплами имзоланиши режалаштирилган. Айни дамда ушбу ташрифга ҳар икки томондан жиддий тайёргарлик кўрилмоқда. 21 август куни Путин Кремлда Ҳиндистон ташқи ишлар вазири Субраманям Жайшанкарни қабул қилган эди.