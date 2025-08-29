ЕОИИ техник тўқимачилик бозори: муаммолар ва ривожланиш имкониятлари муҳокама қилинди

https://sputniknews.uz/20250829/eaeu-texnik-toqimachilik-51603288.html
ЕИК ва бизнес вакиллари техник тўқимачиликдаги истиқбол ва муаммолар ҳақида фикр алмашди
2025-08-29T18:18+0500
2025-08-29T18:18+0500
2025-08-29T18:18+0500
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Москва шаҳрида "Интерткань.Куз-2025" умумтармоқ халқаро кўргазмаси доирасидаги "Техник тўқимачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, тенденциялари ва ўсиш омиллари" мавзусидаги давра суҳбати бўлиб ўтди.Тадбирда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Саноат сиёсати департаменти директори ўринбосари Георгий Арзуманян иштирокчилар билан ушбу соҳанинг Евроосиё иқтисодий иттифоқидаги (ЕОИИ) ҳолати ва ривожланиш истиқболларини муҳокама қилди. Бизнес вакиллари жараённи полиэфир толалари ишлаб чиқариш статистикаси ва божхона ҳисобини тартибга солишдан бошлашни таклиф қилишди. Арзуманяннинг таъкидлашича, хомашё, кадрлар ва моддий база билан боғлиқ муаммолардан ташқари, саноат яна бир жиддий қийинчиликка дуч келмоқда - техник тўқимачиликнинг аниқ классификацияси, яъни таснифи йўқ. Шу сабабли бозор сиғимини баҳолаш қийин. Унинг қўшимча қилишича, техник тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш учун истиқболли бўлиб, иттифоқнинг аксарият давлатларида ижобий ўсиш тенденцияларини кўрсатмоқдаМаълумот учун: ТИФ ТН коди - божхона операцияларини амалга оширишда фойдаланиладиган ташқи иқтисодий фаолият товар номенклатураси бўйича товарнинг таснифий коди.
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik.
Москва шаҳрида "Интерткань.Куз-2025" умумтармоқ халқаро кўргазмаси доирасидаги "Техник тўқимачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, тенденциялари ва ўсиш омиллари" мавзусидаги давра суҳбати бўлиб ўтди
.
Тадбирда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Саноат сиёсати департаменти директори ўринбосари Георгий Арзуманян иштирокчилар билан ушбу соҳанинг Евроосиё иқтисодий иттифоқидаги (ЕОИИ) ҳолати ва ривожланиш истиқболларини муҳокама қилди.
Экспертларнинг таъкидлашича, техник тўқимачилик соҳаси учун яхши истиқболлар мавжуд. Чунки ЕОИИ мамлакатлари ушбу йўналишда зарур бўлган асосий хомашё — полиамид ва полипропилен толалари билан ўзларини таъминлаш имконияти мавжуд.
Бизнес вакиллари жараённи полиэфир толалари ишлаб чиқариш статистикаси ва божхона ҳисобини тартибга солишдан бошлашни таклиф қилишди.
Арзуманяннинг таъкидлашича, хомашё, кадрлар ва моддий база билан боғлиқ муаммолардан ташқари, саноат яна бир жиддий қийинчиликка дуч келмоқда - техник тўқимачиликнинг аниқ классификацияси, яъни таснифи йўқ. Шу сабабли бозор сиғимини баҳолаш қийин.
"Бозорни аниқ баҳолаш учун техник тўқимачиликка тегишли барча турдаги маҳсулотларнинг батафсил статистик ва божхона таснифи зарур", - деди ЕИК вакили.
Унинг қўшимча қилишича, техник тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш учун истиқболли бўлиб, иттифоқнинг аксарият давлатларида ижобий ўсиш тенденцияларини кўрсатмоқда
Маълумот учун: ТИФ ТН коди - божхона операцияларини амалга оширишда фойдаланиладиган ташқи иқтисодий фаолият товар номенклатураси бўйича товарнинг таснифий коди.