Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250829/eaeu-texnik-toqimachilik-51603288.html
ЕОИИ техник тўқимачилик бозори: муаммолар ва ривожланиш имкониятлари муҳокама қилинди
ЕОИИ техник тўқимачилик бозори: муаммолар ва ривожланиш имкониятлари муҳокама қилинди
ЕИК ва бизнес вакиллари техник тўқимачиликдаги истиқбол ва муаммолар ҳақида фикр алмашди
2025-08-29T18:18+0500
2025-08-29T18:18+0500
ўзбекистон ва еоии
кўргазма
москва
еик
текстиль
божхона
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51602149_0:143:1273:859_1920x0_80_0_0_6367b5ff7a1b5eda3dde453e26b9b812.jpg
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Москва шаҳрида "Интерткань.Куз-2025" умумтармоқ халқаро кўргазмаси доирасидаги "Техник тўқимачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, тенденциялари ва ўсиш омиллари" мавзусидаги давра суҳбати бўлиб ўтди.Тадбирда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Саноат сиёсати департаменти директори ўринбосари Георгий Арзуманян иштирокчилар билан ушбу соҳанинг Евроосиё иқтисодий иттифоқидаги (ЕОИИ) ҳолати ва ривожланиш истиқболларини муҳокама қилди. Бизнес вакиллари жараённи полиэфир толалари ишлаб чиқариш статистикаси ва божхона ҳисобини тартибга солишдан бошлашни таклиф қилишди. Арзуманяннинг таъкидлашича, хомашё, кадрлар ва моддий база билан боғлиқ муаммолардан ташқари, саноат яна бир жиддий қийинчиликка дуч келмоқда - техник тўқимачиликнинг аниқ классификацияси, яъни таснифи йўқ. Шу сабабли бозор сиғимини баҳолаш қийин. Унинг қўшимча қилишича, техник тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш учун истиқболли бўлиб, иттифоқнинг аксарият давлатларида ижобий ўсиш тенденцияларини кўрсатмоқдаМаълумот учун: ТИФ ТН коди - божхона операцияларини амалга оширишда фойдаланиладиган ташқи иқтисодий фаолият товар номенклатураси бўйича товарнинг таснифий коди.
https://sputniknews.uz/20250827/ozbekiston-eoii-tashqi-savdo-51557456.html
техник тўқимачилик, еоии, евроосиё иқтисодий комиссияси, интерткань 2025 москва кўргазмаси, арзуманян, полиамид толалари, полипропилен толаси, полиэфир тола, техник тўқимачилик бозори, хомашё таъминоти, саноат истиқболлари
техник тўқимачилик, еоии, евроосиё иқтисодий комиссияси, интерткань 2025 москва кўргазмаси, арзуманян, полиамид толалари, полипропилен толаси, полиэфир тола, техник тўқимачилик бозори, хомашё таъминоти, саноат истиқболлари

ЕОИИ техник тўқимачилик бозори: муаммолар ва ривожланиш имкониятлари муҳокама қилинди

18:18 29.08.2025
© пресс-служба ЕИК
На выставке Интерткань.Осень-2025 обсуждено состояние отрасли технического текстиля в ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2025
© пресс-служба ЕИК
Техник тўқимачиликни ривожлантиришга бағишланган давра суҳбати бўлиб ўтди. Унда ЕОИИда соҳанинг истиқболлари, мавжуд муаммолари ҳамда техник мато ишлаб чиқариш имкониятлари муҳокама қилинди
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Москва шаҳрида "Интерткань.Куз-2025" умумтармоқ халқаро кўргазмаси доирасидаги "Техник тўқимачиликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, тенденциялари ва ўсиш омиллари" мавзусидаги давра суҳбати бўлиб ўтди.
Тадбирда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Саноат сиёсати департаменти директори ўринбосари Георгий Арзуманян иштирокчилар билан ушбу соҳанинг Евроосиё иқтисодий иттифоқидаги (ЕОИИ) ҳолати ва ривожланиш истиқболларини муҳокама қилди.

Экспертларнинг таъкидлашича, техник тўқимачилик соҳаси учун яхши истиқболлар мавжуд. Чунки ЕОИИ мамлакатлари ушбу йўналишда зарур бўлган асосий хомашё — полиамид ва полипропилен толалари билан ўзларини таъминлаш имконияти мавжуд.

Бизнес вакиллари жараённи полиэфир толалари ишлаб чиқариш статистикаси ва божхона ҳисобини тартибга солишдан бошлашни таклиф қилишди.
Арзуманяннинг таъкидлашича, хомашё, кадрлар ва моддий база билан боғлиқ муаммолардан ташқари, саноат яна бир жиддий қийинчиликка дуч келмоқда - техник тўқимачиликнинг аниқ классификацияси, яъни таснифи йўқ. Шу сабабли бозор сиғимини баҳолаш қийин.

"Бозорни аниқ баҳолаш учун техник тўқимачиликка тегишли барча турдаги маҳсулотларнинг батафсил статистик ва божхона таснифи зарур", - деди ЕИК вакили.

Унинг қўшимча қилишича, техник тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш учун истиқболли бўлиб, иттифоқнинг аксарият давлатларида ижобий ўсиш тенденцияларини кўрсатмоқда
Маълумот учун: ТИФ ТН коди - божхона операцияларини амалга оширишда фойдаланиладиган ташқи иқтисодий фаолият товар номенклатураси бўйича товарнинг таснифий коди.
