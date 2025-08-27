https://sputniknews.uz/20250827/ozbekiston-eoii-tashqi-savdo-51557456.html
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси мамлакатнинг 2025 йилнинг январь-июль давомидаги Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси тўғрисидаги маълумотларни эълон қилди. Маълум бўлишича, шу давр ичида Ўзбекистоннинг Иттифоқ мамлакатлари ташқи савдо айланмаси 10,8 млрд долларни ташкил этган.
2025-08-27T19:31+0500
2025-08-27T19:31+0500
2025-08-27T19:31+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
еоии
ўзбекистон
савдо
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1b/51549267_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_32199772c38ff1bfa2a9877a7c89a6c5.png
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси мамлакатнинг 2025 йилнинг январь-июль давомидаги Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси тўғрисидаги маълумотларни эълон қилди.Маълум бўлишича, шу давр ичида Ўзбекистоннинг Иттифоқ мамлакатлари ташқи савдо айланмаси 10,8 млрд долларни ташкил этган.Шулардан:ЕОИИ мамлакатлари орасида Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1b/51549267_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_83b03660e7c97ca8ab686bff4655c046.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
евроосиё иқтисодий иттифоқи (еоии) мамлакатлари ташқи савдо айланмаси маълумот
евроосиё иқтисодий иттифоқи (еоии) мамлакатлари ташқи савдо айланмаси маълумот
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси ҳажми етти ой ичида 11 млрд долларга яқинлашди.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси мамлакатнинг 2025 йилнинг январь-июль давомидаги Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси тўғрисидаги маълумотларни эълон қилди.
Маълум бўлишича, шу давр ичида Ўзбекистоннинг Иттифоқ мамлакатлари ташқи савдо айланмаси 10,8 млрд долларни ташкил этган.
экспорт – 3,7 млрд доллар;
импорт – 7,1 млрд доллар.
ЕОИИ мамлакатлари орасида Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.