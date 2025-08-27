Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250827/ozbekiston-eoii-tashqi-savdo-51557456.html
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси мамлакатнинг 2025 йилнинг январь-июль давомидаги Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси тўғрисидаги маълумотларни эълон қилди. Маълум бўлишича, шу давр ичида Ўзбекистоннинг Иттифоқ мамлакатлари ташқи савдо айланмаси 10,8 млрд долларни ташкил этган.
2025-08-27T19:31+0500
2025-08-27T19:31+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
еоии
ўзбекистон
савдо
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1b/51549267_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_32199772c38ff1bfa2a9877a7c89a6c5.png
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси мамлакатнинг 2025 йилнинг январь-июль давомидаги Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси тўғрисидаги маълумотларни эълон қилди.Маълум бўлишича, шу давр ичида Ўзбекистоннинг Иттифоқ мамлакатлари ташқи савдо айланмаси 10,8 млрд долларни ташкил этган.Шулардан:ЕОИИ мамлакатлари орасида Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1b/51549267_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_83b03660e7c97ca8ab686bff4655c046.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
евроосиё иқтисодий иттифоқи (еоии) мамлакатлари ташқи савдо айланмаси маълумот
евроосиё иқтисодий иттифоқи (еоии) мамлакатлари ташқи савдо айланмаси маълумот

Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика

19:31 27.08.2025
Oбуна бўлиш
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси ҳажми етти ой ичида 11 млрд долларга яқинлашди.
Внешнеторговый_оборот_Узбекистана_со_странами_ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
Внешнеторговый_оборот_Узбекистана_со_странами_ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси мамлакатнинг 2025 йилнинг январь-июль давомидаги Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси тўғрисидаги маълумотларни эълон қилди.
Маълум бўлишича, шу давр ичида Ўзбекистоннинг Иттифоқ мамлакатлари ташқи савдо айланмаси 10,8 млрд долларни ташкил этган.
Шулардан:
экспорт – 3,7 млрд доллар;
импорт – 7,1 млрд доллар.
ЕОИИ мамлакатлари орасида Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0