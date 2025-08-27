https://sputniknews.uz/20250827/uitkoff-putin-ukraina-51534379.html
Уиткофф: Путин Украинада тинчлик бўлишини истайди
Уиткофф: Путин Украинада тинчлик бўлишини истайди
Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можаро ҳал бўлишини истайди. Бу ҳақда АҚШ президентининг махсус элчиси Стив Уиткофф маълум қилди. “Мутлақо тўғри. <...> У аниқ бу ҳақда гапирди”, - деди Уиткофф Fox News телеканалига берган интервьюсида Россия етакчиси Украина можаросини ҳал қилишга интилишини айтдими ёки йўқ деган саволга жавоб бераётиб.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можаро ҳал бўлишини истайди. Бу ҳақда АҚШ президентининг махсус элчиси Стив Уиткофф маълум қилди."Мутлақо тўғри. <...> У аниқ бу ҳақда гапирди", - деди Уиткофф Fox News телеканалига берган интервьюсида Россия етакчиси Украина можаросини ҳал қилишга интилишини айтдими ёки йўқ деган саволга жавоб бераётиб.Унинг қўшимча қилишича, Украинадаги можаро "жуда мураккаб", бироқ АҚШ президенти Дональд Трамп "уни ҳал қилишга эришиш ниятида".15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини ҳал этиш бўлди. Саммитдан сўнг Америка раҳбари Россия томони билан кўплаб бандларни келишиб олгани ва энди можарони ҳал этиш қарори Владимир Зеленский қўлида эканини таъкидлади.
Уиткофф: Путин Украинада тинчлик бўлишини истайди
АҚШ президентининг махсус элчиси Украинадаги можаро "жуда мураккаб" эканини қўшимча қилди.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можаро ҳал бўлишини истайди. Бу ҳақда АҚШ президентининг махсус элчиси Стив Уиткофф маълум қилди.
“Мутлақо тўғри. <...> У аниқ бу ҳақда гапирди”, - деди Уиткофф Fox News телеканалига берган интервьюсида Россия етакчиси Украина можаросини ҳал қилишга интилишини айтдими ёки йўқ деган саволга жавоб бераётиб.
Унинг қўшимча қилишича, Украинадаги можаро “жуда мураккаб”, бироқ АҚШ президенти Дональд Трамп “уни ҳал қилишга эришиш ниятида”.
15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди
. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини
ҳал этиш бўлди. Саммитдан сўнг Америка раҳбари Россия томони билан кўплаб бандларни келишиб олгани ва энди можарони ҳал этиш қарори Владимир Зеленский қўлида эканини таъкидлади.