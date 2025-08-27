Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можаро ҳал бўлишини истайди. Бу ҳақда АҚШ президентининг махсус элчиси Стив Уиткофф маълум қилди. “Мутлақо тўғри. <...> У аниқ бу ҳақда гапирди”, - деди Уиткофф Fox News телеканалига берган интервьюсида Россия етакчиси Украина можаросини ҳал қилишга интилишини айтдими ёки йўқ деган саволга жавоб бераётиб.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можаро ҳал бўлишини истайди. Бу ҳақда АҚШ президентининг махсус элчиси Стив Уиткофф маълум қилди.“Мутлақо тўғри. &lt;...&gt; У аниқ бу ҳақда гапирди”, - деди Уиткофф Fox News телеканалига берган интервьюсида Россия етакчиси Украина можаросини ҳал қилишга интилишини айтдими ёки йўқ деган саволга жавоб бераётиб.Унинг қўшимча қилишича, Украинадаги можаро “жуда мураккаб”, бироқ АҚШ президенти Дональд Трамп “уни ҳал қилишга эришиш ниятида”.15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини ҳал этиш бўлди. Саммитдан сўнг Америка раҳбари Россия томони билан кўплаб бандларни келишиб олгани ва энди можарони ҳал этиш қарори Владимир Зеленский қўлида эканини таъкидлади.
Уиткофф: Путин Украинада тинчлик бўлишини истайди

Стив Уиткофф. Архивное фото
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украинадаги можаро ҳал бўлишини истайди. Бу ҳақда АҚШ президентининг махсус элчиси Стив Уиткофф маълум қилди.
“Мутлақо тўғри. <...> У аниқ бу ҳақда гапирди”, - деди Уиткофф Fox News телеканалига берган интервьюсида Россия етакчиси Украина можаросини ҳал қилишга интилишини айтдими ёки йўқ деган саволга жавоб бераётиб.
Унинг қўшимча қилишича, Украинадаги можаро “жуда мураккаб”, бироқ АҚШ президенти Дональд Трамп “уни ҳал қилишга эришиш ниятида”.
15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини ҳал этиш бўлди. Саммитдан сўнг Америка раҳбари Россия томони билан кўплаб бандларни келишиб олгани ва энди можарони ҳал этиш қарори Владимир Зеленский қўлида эканини таъкидлади.
