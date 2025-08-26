Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Путиннинг Аляскага ташрифи можарони тартибга солиш нияти борлигидан далолат – Трамп
ТОШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. Россия президенти Владимир Путиннинг Аляскага ташрифи у Украинадаги можарони тартибга солишга ҳаракат қилаётганидан далолат беради. Бу ҳақда АҚШ раҳбари Дональд Трамп маълум қилди.Трамп Путин билан учрашуви ҳақида гапираётиб, бу ғоят муваффақиятли кун бўлганини таъкидлади."Мен ўйлайманки, биз урушни тугатамиз. Бу мушкул", - дея тан олди Оқ уй раҳбари.15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини ҳал этиш бўлди. Саммитдан сўнг Америка раҳбари Россия томони билан кўплаб бандларни келишиб олгани ва энди можарони ҳал этиш қарори Владимир Зеленский қўлида эканини таъкидлади.
10:09 26.08.2025
Трамп Путин билан Аляскадаги учрашуви ҳақида гапираётиб, бу ғоят муваффақиятли кун бўлганини урғулади.
ТОШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. Россия президенти Владимир Путиннинг Аляскага ташрифи у Украинадаги можарони тартибга солишга ҳаракат қилаётганидан далолат беради. Бу ҳақда АҚШ раҳбари Дональд Трамп маълум қилди.
“Ўйлайманки, унинг Аляскага, мамлакатимизга келгани у можарога барҳам беришни исташи тўғрисидаги жиддий баёнот эди. У учун Аляскага келиш шунчаки оддий бўлмаган”, - деди Америка етакчиси.
Трамп Путин билан учрашуви ҳақида гапираётиб, бу ғоят муваффақиятли кун бўлганини таъкидлади.
“Мен ўйлайманки, биз урушни тугатамиз. Бу мушкул”, - дея тан олди Оқ уй раҳбари.
15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини ҳал этиш бўлди. Саммитдан сўнг Америка раҳбари Россия томони билан кўплаб бандларни келишиб олгани ва энди можарони ҳал этиш қарори Владимир Зеленский қўлида эканини таъкидлади.
