Путиннинг Аляскага ташрифи можарони тартибга солиш нияти борлигидан далолат – Трамп

Трамп Путин билан Аляскадаги учрашуви ҳақида гапираётиб, бу ғоят муваффақиятли кун бўлганини урғулади. 26.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. Россия президенти Владимир Путиннинг Аляскага ташрифи у Украинадаги можарони тартибга солишга ҳаракат қилаётганидан далолат беради. Бу ҳақда АҚШ раҳбари Дональд Трамп маълум қилди.Трамп Путин билан учрашуви ҳақида гапираётиб, бу ғоят муваффақиятли кун бўлганини таъкидлади.“Мен ўйлайманки, биз урушни тугатамиз. Бу мушкул”, - дея тан олди Оқ уй раҳбари.15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини ҳал этиш бўлди. Саммитдан сўнг Америка раҳбари Россия томони билан кўплаб бандларни келишиб олгани ва энди можарони ҳал этиш қарори Владимир Зеленский қўлида эканини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. Россия президенти Владимир Путиннинг Аляскага ташрифи у Украинадаги можарони тартибга солишга ҳаракат қилаётганидан далолат беради. Бу ҳақда АҚШ раҳбари Дональд Трамп маълум қилди.
“Ўйлайманки, унинг Аляскага, мамлакатимизга келгани у можарога барҳам беришни исташи тўғрисидаги жиддий баёнот эди. У учун Аляскага келиш шунчаки оддий бўлмаган”, - деди Америка етакчиси.
Трамп Путин билан учрашуви ҳақида гапираётиб, бу ғоят муваффақиятли кун бўлганини таъкидлади.
“Мен ўйлайманки, биз урушни тугатамиз. Бу мушкул”, - дея тан олди Оқ уй раҳбари.
15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди
. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини
ҳал этиш бўлди. Саммитдан сўнг Америка раҳбари Россия томони билан кўплаб бандларни келишиб олгани ва энди можарони ҳал этиш қарори Владимир Зеленский қўлида эканини таъкидлади.