https://sputniknews.uz/20250817/ukrainada-mojaro-51301717.html
Украинадаги можаронинг европалик тарафдорлари ваҳимада – Дмитриев
Украинадаги можаронинг европалик тарафдорлари ваҳимада – Дмитриев
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ президенти Дональд Трамп 18 август куни Зеленский билан Оқ уйда учрашишини маълум қилган. 17.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-17T17:08+0500
2025-08-17T17:08+0500
2025-08-17T17:08+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
европа
украина
ақш
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/11/51301994_0:119:2812:1701_1920x0_80_0_0_1ac8ba7078c47d8508652f2a5be3b14d.jpg
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Украинадаги можаронинг Буюк Британия ва Европа Иттифоқидан бўлган тарафдорлари ваҳимада. Россия президентининг хориж мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев шундай фикрда.“Bild” нашрининг ёзишича, Франция президенти Эмманюэль Макрон, Германия канцлери Фридрих Мерц ёки Буюк Британия бош вазири Кир Стармер Вашингтонга Зеленский билан ҳамроҳликда бориши мумкин.Еврокомиссия раҳбари Урсула фон дер Ляйен ҳам Трамп ва Зеленский учрашувида қатнашиш нияти борлигини маълум қилди.15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини ҳал этиш бўлди. Саммитдан сўнг Америка раҳбари Россия томони билан кўплаб бандларни келишиб олгани ва энди можарони ҳал этиш қарори Владимир Зеленский қўлида эканини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20250817/putin-alyaska-sammit-51295825.html
европа
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/11/51301994_0:0:2574:1930_1920x0_80_0_0_e47b2f6014d68574d7076ea4140f9a08.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, европа, украина, ақш, россия
дунё янгиликлари, дунёда, европа, украина, ақш, россия
Украинадаги можаронинг европалик тарафдорлари ваҳимада – Дмитриев
АҚШ президенти Дональд Трамп 18 август куни Зеленский билан Оқ уйда учрашишини маълум қилган.
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Украинадаги можаронинг Буюк Британия ва Европа Иттифоқидан бўлган тарафдорлари ваҳимада. Россия президентининг хориж мамлакатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев шундай фикрда.
“Украинадаги можаронинг европалик ва британиялик тарафдорлари ваҳимада”, - дея ёзди Дмитриев Telegram-каналида ваАмерика раҳбари Дональд Трамп ва Владимир Зеленскийнинг бўлажак учрашувига бағишланган Ғарб оммавий ахборот воситаларининг иқтибосларини илова қилди.
“Bild” нашрининг ёзишича, Франция президенти Эмманюэль Макрон, Германия канцлери Фридрих Мерц ёки Буюк Британия бош вазири Кир Стармер Вашингтонга Зеленский билан ҳамроҳликда бориши мумкин.
Еврокомиссия раҳбари Урсула фон дер Ляйен ҳам Трамп ва Зеленский учрашувида қатнашиш нияти борлигини маълум қилди.
15 август куни Путин ва Трамп Аляскадаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базасида учрашишди
. Музокараларнинг асосий мавзуси Украина можаросини
ҳал этиш бўлди. Саммитдан сўнг Америка раҳбари Россия томони билан кўплаб бандларни келишиб олгани ва энди можарони ҳал этиш қарори Владимир Зеленский қўлида эканини таъкидлади.