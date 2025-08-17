https://sputniknews.uz/20250817/kaba-yopinchigi-ozbekiston-51297287.html
Каъба эшигининг ёпинчиғи Ўзбекистонга олиб келинди
Муқаддас Каъба ёпинчиғининг ушбу қисми Ўзбекистонда Ислом цивилизацияси маркази музейи экспозициясидан ўрин олиши кутилмоқда. Каъба ёпинчиғи кисванинг эшик қисми узунлиги 6,3 метр, эни 3,3 метрни ташкил этади. Кисва бу Каъба деворларини ёпиб турадиган чойшаб. Пахта аралашган саккиз бўлак қора шойи матодан тикилади. Деворнинг юқори қисми учдан бир бўлагини ёпиб турувчи Кисва парчасига Қуръони Карим ояти зарҳал ёзувда битилган.
ТОШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Саудия Арабистонидан муқаддас Каъба ёпинчиғи - кисванинг эшик қисми тўлиқ ҳолда Ўзбекистонга олиб келинди. Бу ҳақда Ислом цивилизацияси маркази хабар берди.Маълум қилинишича, муқаддас Каъба ёпинчиғининг ушбу қисми Ўзбекистонда Ислом цивилизацияси маркази музейи экспозициясидан ўрин олиши кутилмоқда. Каъба ёпинчиғи кисванинг эшик қисми узунлиги 6,3 метр, эни 3,3 метрни ташкил этади.Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг февралида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Саудия Арабистони ҳаж ва умра ишлари вазири Тавфиқ бин Фавзон ар-Рабиа бошчилигидаги делегацияни қабул қилганди. Учрашувда давлат раҳбарига Саудия Арабистони подшоҳи Салмон Ол Сауднинг Ўзбекистон халқига ҳадяси – муқаддас Каъба ёпинчиғи кисванинг бир парчаси топширилганди.Кисва бу Каъба деворларини ёпиб турадиган чойшаб. Пахта аралашган саккиз бўлак қора шойи матодан тикилади. Деворнинг юқори қисми учдан бир бўлагини ёпиб турувчи Кисва парчасига Қуръони Карим ояти зарҳал ёзувда битилган.
