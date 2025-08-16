Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси ДХРда Колодези ва Днепропетровск вилоятида Вороноени озод қилди
Россия армияси ДХРда Колодези ва Днепропетровск вилоятида Вороноени озод қилди
Махсус ҳарбий зонасидаги яна иккита қишлоқ Россия қўшинлари назорати остига ўтди. 16.08.2025
2025-08-16T15:04+0500
2025-08-16T15:04+0500
ТОШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган сутка давомида иккита аҳоли пунктини озод қилди – Донецк Халқ Республикасидаги Колодези ва Днепропетровск вилоятидаги Вороное. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Колодези қишлоғи “Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилинди.“Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари эса Вороное қишлоғини озод қилди.
Махсус ҳарбий зонасидаги яна иккита қишлоқ Россия қўшинлари назорати остига ўтди.
ТОШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган сутка давомида иккита аҳоли пунктини озод қилди – Донецк Халқ Республикасидаги Колодези ва Днепропетровск вилоятидаги Вороное. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Колодези қишлоғи “Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилинди.
“Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари эса Вороное қишлоғини озод қилди.
