https://sputniknews.uz/20250816/rossiya-armiyasi-dxr-dnepropetrovsk-51286409.html
Россия армияси ДХРда Колодези ва Днепропетровск вилоятида Вороноени озод қилди
Россия армияси ДХРда Колодези ва Днепропетровск вилоятида Вороноени озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Махсус ҳарбий зонасидаги яна иккита қишлоқ Россия қўшинлари назорати остига ўтди. 16.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-16T15:04+0500
2025-08-16T15:04+0500
2025-08-16T15:04+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51264292_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_06b4673d096d3342887ecbb35ee48a51.jpg
ТОШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Россия қўшинлари ўтган сутка давомида иккита аҳоли пунктини озод қилди – Донецк Халқ Республикасидаги Колодези ва Днепропетровск вилоятидаги Вороное. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Колодези қишлоғи “Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилинди.“Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари эса Вороное қишлоғини озод қилди.
https://sputniknews.uz/20250811/rossiya-dxr-51174338.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51264292_91:0:667:432_1920x0_80_0_0_d6f9a10f8e7a866e2116d682cf378d47.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), россия, россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр), россия, россия мудофаа вазирлиги
Россия армияси ДХРда Колодези ва Днепропетровск вилоятида Вороноени озод қилди
Махсус ҳарбий зонасидаги яна иккита қишлоқ Россия қўшинлари назорати остига ўтди.
ТОШКЕНТ, 16 авг – Sputnik.
Россия қўшинлари ўтган сутка давомида иккита аҳоли пунктини озод қилди – Донецк Халқ Республикасидаги Колодези ва Днепропетровск вилоятидаги Вороное. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Колодези қишлоғи “Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилинди.
“Ғарб” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари эса Вороное қишлоғини озод қилди.