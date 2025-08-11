Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия армияси ДХРдаги Луначарское қишлоғини озод қилди
Россия армияси ДХРдаги Луначарское қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли кучларининг "Марказ" қўшинлари жангчилари ДХРнинг Луначарское аҳоли пунктини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Россия Қуролли кучларининг "Марказ" қўшинлари жангчилари ДХРнинг Луначарское аҳоли пунктини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Бундан ташқари, россиялик ҳарбийлар ДХРнинг Димитров, Доброполе, Родинское, Удачное, Артёмовка, Красноармейск ва Гродовка аҳоли пунктлари, Днепропетровск вилоятининг Новопавловка ва Филия ҳудудларида душман армиясини мағлуб этди.Фронтнинг бу қисмида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари қуйидагиларни ташкил этди:
украина
15:11 11.08.2025
Oбуна бўлиш
Бу ҳудудда Украинанинг 410 нафаргача ҳарбий хизматчиси ва 5 та зирҳли жанговар машинаси йўқ қилинган
ТОШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Россия Қуролли кучларининг "Марказ" қўшинлари жангчилари ДХРнинг Луначарское аҳоли пунктини назорат остига олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

"Марказ" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари фаол ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Луначарское аҳоли пунктини озод қилишни якунлади," - дейилади хабарда.

Бундан ташқари, россиялик ҳарбийлар ДХРнинг Димитров, Доброполе, Родинское, Удачное, Артёмовка, Красноармейск ва Гродовка аҳоли пунктлари, Днепропетровск вилоятининг Новопавловка ва Филия ҳудудларида душман армиясини мағлуб этди.
Фронтнинг бу қисмида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари қуйидагиларни ташкил этди:
410 нафаргача ҳарбий хизматчилар;
бешта зирҳли жанговар машина;
11 та автомобиль;
бешта дала артиллерияси қуроллари;
радиоэлектрон кураш олиб бориш учун мўлжалланган ускуналар мажмуаси
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.08.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Қуролли кучлари Днепропетровск вилоятидаги темир йўл кесишмасига зарба берди
Кеча, 15:38
