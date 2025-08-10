Ўзбекистон
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Қуролли кучлари Днепропетровск вилоятидаги темир йўл кесишмасига зарба берди
Россия Қуролли кучлари Днепропетровск вилоятида Украина Қуролли кучларини Донбассга ўтказишни таъминловчи темир йўл кесишмасига зарар етказди
2025-08-10T15:38+0500
ТОШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Днепропетровск вилоятида Украина Қуролли кучларини Донбассга ўтказишни таъминловчи темир йўл кесишмасига зарар етказди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
© РИА Новости / Артем ЖитеневВоеннослужащий в командном пункте. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
Украина Қуролли кучларини Донбассга ўтказишни таъминловчи темир йўл кесишмасига зарар етказилди.
ТОШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Днепропетровск вилоятида Украина Қуролли кучларини Донбассга ўтказишни таъминловчи темир йўл кесишмасига зарар етказди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Тезкор-тактик авиация, зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари, ракета қўшинлари ва Россия Федерацияси Қуролли кучлари қўшинлари гуруҳларининг артиллерияси Днепропетровск вилоятидаги темир йўл кесишмасига, узоқ масофали учувчисиз учиш аппаратлари омборларига, шунингдек, 134 та туманда Украина қуролли тузилмалари ва хорижий ёлланма аскарларни вақтинча жойлаштириш пунктларига зарар этказди”, — дейилади Россия Мудофаа вазирлиги хабарида.
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия ҳарбийлари УҚКнинг Константиновкага захира етказиб беришга уринишига барҳам берди
Кеча, 17:06
0