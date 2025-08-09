Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия ҳарбийлари УҚКнинг Константиновкага захира етказиб беришга уринишига барҳам берди
Россия ҳарбийлари УҚКнинг Константиновкага захира етказиб беришга уринишига барҳам берди
Россия ҳарбийлари Украина Қуролли кучларининг ДХРдаги Константиновкага захираларни етказиб бериш уринишларига барҳам берди
ТОШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Россия ҳарбийлари Украина Қуролли кучларининг ДХРдаги Константиновкага захираларни етказиб бериш уринишларига барҳам берди. Бу ҳақда РИА Новостига Жанубий қўшинлар гуруҳи матбуот маркази хабар берди.Константиновка — ДХР шимолидаги шаҳар, Донецкдан 55 километр узоқликда. У ерда йирик транзит темир йўл узели мавжуд.Сўнгги суткада дрон операторлари камида бешта автотранспорт ва Украина Қуролли кучларининг ўндан ортиқ ҳарбий хизматчиларини йўқ қилди.Шунингдек, 71-мотоўқчилар дивизиясининг артиллериялари ва FPV дронлари Часов Яр шимоли-ғарбида душманнинг учта пикапини йўқ қилди.Россия Мудофаа вазирлиги 31 июль куни шаҳарнинг олингани ҳақида маълум қилганди. У муҳим оператив ва стратегик аҳамиятга эга.
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2025
Душман бўлинмаларини тўлдириш учун ишчи кучи, қурол-яроғ ва ўқ-дорилар захирасини етказиб беришга бўлган уринишлар билан бартараф этилди.
ТОШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Россия ҳарбийлари Украина Қуролли кучларининг ДХРдаги Константиновкага захираларни етказиб бериш уринишларига барҳам берди. Бу ҳақда РИА Новостига Жанубий қўшинлар гуруҳи матбуот маркази хабар берди.
“Часовоярск ва Константиновский йўналишларида катта йўқотишларга учраган душман бўлинмаларини тўлдириш учун ишчи кучи, қурол-яроғ ва ўқ-дорилар захирасини етказиб беришга бўлган уринишлар аниқ зарбалар ва дронларнинг зарбалари билан бартараф этилди”, — дейилади хабарда.
Константиновка — ДХР шимолидаги шаҳар, Донецкдан 55 километр узоқликда. У ерда йирик транзит темир йўл узели мавжуд.
Сўнгги суткада дрон операторлари камида бешта автотранспорт ва Украина Қуролли кучларининг ўндан ортиқ ҳарбий хизматчиларини йўқ қилди.
“Жанубий” қўшинлар гуруҳи кўнгиллилар корпусининг “Бўрилар” бригадасининг дрон экипажи Константиновский йўналишида душманнинг пикапини душман ишчи кучи билан йўқ қилди”, - дея аниқлик киритди матбуот маркази.
Шунингдек, 71-мотоўқчилар дивизиясининг артиллериялари ва FPV дронлари Часов Яр шимоли-ғарбида душманнинг учта пикапини йўқ қилди.
Россия Мудофаа вазирлиги 31 июль куни шаҳарнинг олингани ҳақида маълум қилганди. У муҳим оператив ва стратегик аҳамиятга эга.
Россия Қуролли кучлари Часов Ярни озод қилди
31 Июл, 14:47
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Қуролли кучлари Часов Ярни озод қилди
31 Июл, 14:47
