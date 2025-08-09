https://sputniknews.uz/20250809/rossiya-harbiylar-51141873.html
Россия ҳарбийлари УҚКнинг Константиновкага захира етказиб беришга уринишига барҳам берди
Россия ҳарбийлари Украина Қуролли кучларининг ДХРдаги Константиновкага захираларни етказиб бериш уринишларига барҳам берди
ТОШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Россия ҳарбийлари Украина Қуролли кучларининг ДХРдаги Константиновкага захираларни етказиб бериш уринишларига барҳам берди. Бу ҳақда РИА Новостига Жанубий қўшинлар гуруҳи матбуот маркази хабар берди.Константиновка — ДХР шимолидаги шаҳар, Донецкдан 55 километр узоқликда. У ерда йирик транзит темир йўл узели мавжуд.Сўнгги суткада дрон операторлари камида бешта автотранспорт ва Украина Қуролли кучларининг ўндан ортиқ ҳарбий хизматчиларини йўқ қилди.Шунингдек, 71-мотоўқчилар дивизиясининг артиллериялари ва FPV дронлари Часов Яр шимоли-ғарбида душманнинг учта пикапини йўқ қилди.Россия Мудофаа вазирлиги 31 июль куни шаҳарнинг олингани ҳақида маълум қилганди. У муҳим оператив ва стратегик аҳамиятга эга.
ТОШКЕНТ, 9 авг – Sputnik.
Россия ҳарбийлари Украина Қуролли кучларининг ДХРдаги Константиновкага захираларни етказиб бериш уринишларига барҳам берди. Бу ҳақда РИА Новостига Жанубий қўшинлар гуруҳи матбуот маркази хабар берди.
“Часовоярск ва Константиновский йўналишларида катта йўқотишларга учраган душман бўлинмаларини тўлдириш учун ишчи кучи, қурол-яроғ ва ўқ-дорилар захирасини етказиб беришга бўлган уринишлар аниқ зарбалар ва дронларнинг зарбалари билан бартараф этилди”, — дейилади хабарда.
Константиновка — ДХР шимолидаги шаҳар, Донецкдан 55 километр узоқликда. У ерда йирик транзит темир йўл узели мавжуд.
Сўнгги суткада дрон операторлари камида бешта автотранспорт ва Украина Қуролли кучларининг ўндан ортиқ ҳарбий хизматчиларини йўқ қилди.
“Жанубий” қўшинлар гуруҳи кўнгиллилар корпусининг “Бўрилар” бригадасининг дрон экипажи Константиновский йўналишида душманнинг пикапини душман ишчи кучи билан йўқ қилди”, - дея аниқлик киритди матбуот маркази.
Шунингдек, 71-мотоўқчилар дивизиясининг артиллериялари ва FPV дронлари Часов Яр шимоли-ғарбида душманнинг учта пикапини йўқ қилди.
Россия Мудофаа вазирлиги 31 июль куни шаҳарнинг олингани ҳақида маълум қилганди. У муҳим оператив ва стратегик аҳамиятга эга.