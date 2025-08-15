https://sputniknews.uz/20250815/alyaska-sammit-rossiya-51254668.html
Аляскадаги саммит Россия учун ғалаба бўлади – NYT
ТОШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трампнинг жума куни бўлиб ўтадиган учрашуви Россияга дипломатик ғалаба келтиради, ҳатто агар томонлар Украина бўйича келишувга эришмаса. Бу ҳақда “The New York Times” газетаси ёзмоқда.Нашрнинг ёзишича, музокараларнинг ўзи Москвани халқаро яккалашдан олиб чиқади ва Трампга шахсан таъсир кўрсатиш имконини беради. Саммит НАТОни парчалади ва Москвага қарши янги санкциялар жорий қилишни ортга сурди.Икки ҳафта илгари Трамп чекловлар билан таҳдид қилганди, агар Россияга сулҳга рози бўлмаса, бироқ энди бу босим сусайди.Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков Путин ва Трамп учрашуви Анкорижда 15 август куни Москва вақти билан 22:30 да бошланишини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, учрашувнинг асосий мавзуси Украина можароси бўлади, бироқ Путин ва Трамп “дунё хавфсизлиги ва тинчлигини таъминлаш учун кўплаб вазифалар ҳамда долзарб халқаро ва минтақавий масалаларни муҳокама қилади”.
