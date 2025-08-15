Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Аляскадаги саммит Россия учун ғалаба бўлади – NYT
Аляскадаги саммит Россия учун ғалаба бўлади – NYT
Такъидланшича, саммит НАТОни парчалади ва Москвага қарши янги санкциялар жорий қилишни ортга сурди. 15.08.2025
ТОШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трампнинг жума куни бўлиб ўтадиган учрашуви Россияга дипломатик ғалаба келтиради, ҳатто агар томонлар Украина бўйича келишувга эришмаса. Бу ҳақда “The New York Times” газетаси ёзмоқда.Нашрнинг ёзишича, музокараларнинг ўзи Москвани халқаро яккалашдан олиб чиқади ва Трампга шахсан таъсир кўрсатиш имконини беради. Саммит НАТОни парчалади ва Москвага қарши янги санкциялар жорий қилишни ортга сурди.Икки ҳафта илгари Трамп чекловлар билан таҳдид қилганди, агар Россияга сулҳга рози бўлмаса, бироқ энди бу босим сусайди.Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков Путин ва Трамп учрашуви Анкорижда 15 август куни Москва вақти билан 22:30 да бошланишини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, учрашувнинг асосий мавзуси Украина можароси бўлади, бироқ Путин ва Трамп “дунё хавфсизлиги ва тинчлигини таъминлаш учун кўплаб вазифалар ҳамда долзарб халқаро ва минтақавий масалаларни муҳокама қилади”.
дунё янгиликлари, дунёда, владимир путин, дональд трамп, ақш, россия

11:14 15.08.2025
Такъидланшича, саммит НАТОни парчалади ва Москвага қарши янги санкциялар жорий қилишни ортга сурди.
ТОШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трампнинг жума куни бўлиб ўтадиган учрашуви Россияга дипломатик ғалаба келтиради, ҳатто агар томонлар Украина бўйича келишувга эришмаса. Бу ҳақда “The New York Times” газетаси ёзмоқда.
Нашрнинг ёзишича, музокараларнинг ўзи Москвани халқаро яккалашдан олиб чиқади ва Трампга шахсан таъсир кўрсатиш имконини беради. Саммит НАТОни парчалади ва Москвага қарши янги санкциялар жорий қилишни ортга сурди.
Икки ҳафта илгари Трамп чекловлар билан таҳдид қилганди, агар Россияга сулҳга рози бўлмаса, бироқ энди бу босим сусайди.
Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков Путин ва Трамп учрашуви Анкорижда 15 август куни Москва вақти билан 22:30 да бошланишини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, учрашувнинг асосий мавзуси Украина можароси бўлади, бироқ Путин ва Трамп “дунё хавфсизлиги ва тинчлигини таъминлаш учун кўплаб вазифалар ҳамда долзарб халқаро ва минтақавий масалаларни муҳокама қилади”.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Milliyet: Путин Трамп билан музокаралар столига ғолиб сифатида ўтиради
11 Август, 16:09
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Milliyet: Путин Трамп билан музокаралар столига ғолиб сифатида ўтиради
11 Август, 16:09
