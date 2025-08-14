Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Трамп Украина можароси бўйича Россия шартларига рози бўлиши мумкин – ОАВ
Трамп Украина можароси бўйича Россия шартларига рози бўлиши мумкин – ОАВ
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Украина можаросини ҳал қилиш бўйича Россия шартларига рози бўлиши мумкин. Бу ҳақда “Atlantic” нашри ёзмоқда.Нашрнинг ёзишича, агар Киев Вашингтоннинг бундай қарорига рози бўлмаса, бу Трамп “яна бор ғазабини Зеленскийга сочишига” олиб келиши мумкин. Бу ўз навбатида Украина Қуролли кучларининг можарони давом эттириш имкониятларига салбий таъсир қилади.Эслаиб ўтамиз, Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трампнинг учрашуви 15 август куни Аляска штатидаги Анкориж шаҳрида бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Украина можаросини ҳал қилиш бўйича Россия шартларига рози бўлиши мумкин. Бу ҳақда “Atlantic” нашри ёзмоқда.
“Ўзининг савловолди кампанияси давомида урушга барҳам беришга ваъда бериб, Трамп, аввало, жанглар тўхтатиши жуда истайди. Кузатувчилар бунинг натижасида у Украина буни хоҳлаши ёки хоҳламаслигига қарамай, Путиннинг (Россия президенти – таҳр.) шартларига рози бўлишидан хавотирда”, - дейилади хабарда.
Нашрнинг ёзишича, агар Киев Вашингтоннинг бундай қарорига рози бўлмаса, бу Трамп “яна бор ғазабини Зеленскийга сочишига” олиб келиши мумкин. Бу ўз навбатида Украина Қуролли кучларининг можарони давом эттириш имкониятларига салбий таъсир қилади.
Эслаиб ўтамиз, Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трампнинг учрашуви 15 август куни Аляска штатидаги Анкориж шаҳрида бўлиб ўтади.
