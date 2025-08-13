https://sputniknews.uz/20250813/putin-tramp-uchrashuv-51205617.html
Оқ уй Путин ва Трампнинг Аляскадаги учрашув жойини маълум қилди
Оқ уй Путин ва Трампнинг Аляскадаги учрашув жойини маълум қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трампнинг учрашуви 15 август куни Аляска штатидаги Анкориж шаҳрида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Оқ уй матбуот котиби Кэролайн Ливитт матбуот анжуманида маълум қилди.
2025-08-13T10:51+0500
2025-08-13T10:51+0500
2025-08-13T10:51+0500
дунё янгиликлари
дунёда
владимир путин
дональд трамп
россия
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/890/15/8901509_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_880c046ecd8d8f17384b15562e7ecf73.jpg
ТОШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трампнинг учрашуви 15 август куни Аляска штатидаги Анкориж шаҳрида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Оқ уй матбуот котиби Кэролайн Ливитт матбуот анжуманида маълум қилди.CNN телеканали ўз манбаларига таяниб, АҚШ ва Россия етакчилари учрашуви Анкориждаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базада бўлишини хабар берди.Таъкидланишича, саммит ташкилотчилари фақат бу жой “тарихий учрашувни” ўтказиш учун қўйилган талабларга жавоб беради деган хулоса келишган, гарчи Оқ уй ҳарбий базада Россия делегациясини қабул қилишни режалаштирмаган бўлса-да.
https://sputniknews.uz/20250812/putin-uchrashuv-tramp-51186544.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/890/15/8901509_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_005713f84a280ed297274c5d6e20d7e0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
путин трамп аляска учрашув
путин трамп аляска учрашув
Оқ уй Путин ва Трампнинг Аляскадаги учрашув жойини маълум қилди
АҚШ ва Россия етакчилари учрашуви Анкориждаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базада бўлиши кутиляпти.
ТОШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Россия ва АҚШ президентлари Владимир Путин ва Дональд Трампнинг учрашуви 15 август куни Аляска штатидаги Анкориж шаҳрида бўлиб ўтади. Бу ҳақда Оқ уй матбуот котиби Кэролайн Ливитт матбуот анжуманида маълум қилди.
“Жума куни эрталаб президент Трамп Россия президенти Владимир Путин билан икки томонлама учрашув ўтказиш учун бутун мамлакат узра Анкорижга, Аляска (штат), жўнаб кетади”, - деди у.
CNN телеканали ўз манбаларига таяниб, АҚШ ва Россия етакчилари учрашуви Анкориждаги Эльмендорф-Ричардсон ҳарбий базада бўлишини хабар берди.
Таъкидланишича, саммит ташкилотчилари фақат бу жой “тарихий учрашувни” ўтказиш учун қўйилган талабларга жавоб беради деган хулоса келишган, гарчи Оқ уй ҳарбий базада Россия делегациясини қабул қилишни режалаштирмаган бўлса-да.