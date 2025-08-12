Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250812/putin-uchrashuv-tramp-51186544.html
Путин билан бўлажак учрашув ҳақида Трамп нималар деди – асосий баёнотлар
Путин билан бўлажак учрашув ҳақида Трамп нималар деди – асосий баёнотлар
АҚШ президенти Дональд Трамп Оқ уйда матбуот анжумани ўтказиб, россиялик ҳамкасби Владимир Путин билан 15 август куни Аляскада бўладиган учрашуви ҳақидаги саволларга жавоб берди.
ТОШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Оқ уйда матбуот анжумани ўтказиб, россиялик ҳамкасби Владимир Путин билан 15 август куни Аляскада бўладиган учрашуви ҳақидаги саволларга жавоб берди.Америка етакчисининг баёнотларидан асосийлари:
12.08.2025
Россия ва АҚШ етакчилари учрашуви 15 август куни бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Оқ уйда матбуот анжумани ўтказиб, россиялик ҳамкасби Владимир Путин билан 15 август куни Аляскада бўладиган учрашуви ҳақидаги саволларга жавоб берди.
Америка етакчисининг баёнотларидан асосийлари:
Трамп Путинни Украинадаги можарони якунлашга кўндиришини маълум қилди. “Мен унга айтаман: Бу урушни тўхтатишингиз лозим. Тўхтатишингиз лозим”.
“Эҳтимол, мен чиқаман, омад тилайман, ва бу билан бари тугайди. Мен ҳал қилиб бўлмади дейишим мумкин”, - деди Америка етакчиси.
Трамп Зеленский ва европаликларни Путин билан учрашув якунлари бўйича хабардор қилади.
Шу билан бирга у Зеленскийни Аляскага таклиф қилиш нияти борлигини тасдиқламади
Трампнинг таъкидлашича, учрашувнинг биринчи дақиқасидан Украина бўйича битим тузиш мумкин ёки мумкин эмаслигини англаши мумкин.
АҚШ раҳбари Москва билан савдо алоқаларини яхшилаши мумкинлигини истисно қилмади ва Россия жуда қимматли ресурсларга эга эканини қўшимча қилди.
Трампнинг айтишича, у якунда Путинни Зеленский билан музокаралар столига ўтқазиши мумкин.
