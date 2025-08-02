https://sputniknews.uz/20250802/rossiya-harbiylari-dxr-aleksandro-kalinovo-51011920.html
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Александро-Калиново қишлоғини озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Александро-Калиново қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Жанубий кучлар гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасидаги Александро-Калиново аҳоли пунктини озод қилди
2025-08-02T15:58+0500
2025-08-02T15:58+0500
2025-08-02T16:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
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ТОШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Россия ҳарбийлари ДХРнинг Александро-Калиново қишлоғини озод қилди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Бундан ташқари, рус жангчилари ДХРнинг Клебан-Бик, Серебрянка, Плешеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка ва Иванполье аҳоли пунктлари ҳудудларида учта механизациялашган ва тоғли ҳужум бригадаларини, шунингдек, Украина Қуролли кучлари Миллий гвардияси бригадасини мағлуб этди.Фронтнинг ушбу қисмида душман йўқотишлари:
https://sputniknews.uz/20250731/rossiya-qurolli-kuchlari-chasov-yar-50970861.html
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россия ҳарбийлари дхр александро-калиново
россия ҳарбийлари дхр александро-калиново
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Александро-Калиново қишлоғини озод қилди
15:58 02.08.2025 (янгиланди: 16:00 02.08.2025)
Донецк Халқ Республикасидаги Александро-Калиново аҳоли пункти озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 2 авг – Sputnik.
Россия ҳарбийлари ДХРнинг Александро-Калиново қишлоғини озод қилди, деб хабар берди
Россия Мудофаа вазирлиги.
“Жанубий кучлар гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасидаги Александро-Калиново аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, рус жангчилари ДХРнинг Клебан-Бик, Серебрянка, Плешеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка ва Иванполье аҳоли пунктлари ҳудудларида учта механизациялашган ва тоғли ҳужум бригадаларини, шунингдек, Украина Қуролли кучлари Миллий гвардияси бригадасини мағлуб этди.
Фронтнинг ушбу қисмида душман йўқотишлари:
учта зирҳли жанговар машина, шу жумладан АҚШда ишлаб чиқарилган М113 бронетранспортёри;
радиоэлектрон кураш станцияси.