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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250802/rossiya-harbiylari-dxr-aleksandro-kalinovo-51011920.html
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Александро-Калиново қишлоғини озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Александро-Калиново қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Жанубий кучлар гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасидаги Александро-Калиново аҳоли пунктини озод қилди
2025-08-02T15:58+0500
2025-08-02T16:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
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ТОШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Россия ҳарбийлари ДХРнинг Александро-Калиново қишлоғини озод қилди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Бундан ташқари, рус жангчилари ДХРнинг Клебан-Бик, Серебрянка, Плешеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка ва Иванполье аҳоли пунктлари ҳудудларида учта механизациялашган ва тоғли ҳужум бригадаларини, шунингдек, Украина Қуролли кучлари Миллий гвардияси бригадасини мағлуб этди.Фронтнинг ушбу қисмида душман йўқотишлари:
https://sputniknews.uz/20250731/rossiya-qurolli-kuchlari-chasov-yar-50970861.html
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россия ҳарбийлари дхр александро-калиново
россия ҳарбийлари дхр александро-калиново

Россия ҳарбийлари ДХРдаги Александро-Калиново қишлоғини озод қилди

15:58 02.08.2025 (янгиланди: 16:00 02.08.2025)
© РИА Новости Российские военные. Архивное фото.
Российские военные. Архивное фото. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
Донецк Халқ Республикасидаги Александро-Калиново аҳоли пункти озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. Россия ҳарбийлари ДХРнинг Александро-Калиново қишлоғини озод қилди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Жанубий кучлар гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасидаги Александро-Калиново аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, рус жангчилари ДХРнинг Клебан-Бик, Серебрянка, Плешеевка, Александро-Шультино, Константиновка, Звановка ва Иванполье аҳоли пунктлари ҳудудларида учта механизациялашган ва тоғли ҳужум бригадаларини, шунингдек, Украина Қуролли кучлари Миллий гвардияси бригадасини мағлуб этди.
Фронтнинг ушбу қисмида душман йўқотишлари:
150 нафаргача аскар;
учта зирҳли жанговар машина, шу жумладан АҚШда ишлаб чиқарилган М113 бронетранспортёри;
пикап;
учта артиллерия қуроли;
радиоэлектрон кураш станцияси.
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.07.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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