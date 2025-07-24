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“Сизни Хитойда қутлашдан мамнунман”. Си Цзиньпин Шавкат Мирзиёевни табриклади
“Сизни Хитойда қутлашдан мамнунман”. Си Цзиньпин Шавкат Мирзиёевни табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Хитой раиси Си Цзиньпин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни туғилган куни билан табриклади. Табрик матнида “Хитой - Марказий Осиё” иккинчи саммитида Хитой билан Ўзбекистон ўртасидаги стратегик шериклик муносабатларини янги даврда ривожлантиришнинг стратегик йўналишлари белгилаб олингани қайд этилган.
2025-07-24T13:30+0500
2025-07-24T13:30+0500
сиёсат
ўзбекистон
хитой
шавкат мирзиёев
си цзинпин
туғилган кун
табрик
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ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Хитой раиси Си Цзиньпин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни туғилган куни билан табриклади. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов хабар берди.Табрик матнида “Хитой - Марказий Осиё” иккинчи саммитида Хитой билан Ўзбекистон ўртасидаги стратегик шериклик муносабатларини янги даврда ривожлантиришнинг стратегик йўналишлари белгилаб олингани қайд этилган.Шунингдек, Си Цзиньпин Шавкат Мирзиёевга мустаҳкам соғлик ва фаровонлик тилаган.
https://sputniknews.uz/20250618/markaziy-osiyo-xitoy-hamkorlik-49989808.html
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си цзиньпин шавкат мирзиёев табрик
си цзиньпин шавкат мирзиёев табрик

“Сизни Хитойда қутлашдан мамнунман”. Си Цзиньпин Шавкат Мирзиёевни табриклади

13:30 24.07.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
В Астане состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Си Цзиньпин Шавкат Мирзиёевга мустаҳкам соғлик ва фаровонлик тилади.
ТОШКЕНТ, 24 июл – Sputnik. Хитой раиси Си Цзиньпин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни туғилган куни билан табриклади. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов хабар берди.
“Ҳурматли президент жаноблари! Таваллуд кунингиз муносабати билан сизга самимий табрикларим ва энг эзгу тилакларимни изҳор этаман”, - дейилади табрикда.
Табрик матнида “Хитой - Марказий Осиё” иккинчи саммитида Хитой билан Ўзбекистон ўртасидаги стратегик шериклик муносабатларини янги даврда ривожлантиришнинг стратегик йўналишлари белгилаб олингани қайд этилган.
“Мен Хитой-Ўзбекистон муносабатларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратаман ҳамда ўртамизда қарор топган самарали амалий алоқалар ва дўстликни юксак қадрлайман. Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Тяньцзин саммитида ҳамда Хитой халқининг япон босқинчиларига қарши урушидаги Ғалабаси ва Фашизмга қарши жаҳон урушидаги Ғалабасининг 80 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этаётганингиз муносабати билан сизни Хитойда қутлашдан мамнунман”, - дейилади табрикда.
Шунингдек, Си Цзиньпин Шавкат Мирзиёевга мустаҳкам соғлик ва фаровонлик тилаган.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие во втором саммите Центральная Азия – Китай в городе Астане. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2025
Марказий Осиё давлатлари Хитой билан ҳамкорликни кучайтирмоқда
18 Июн, 09:49
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