“Ҳамкорлик-2025”: Термизда Россия-Ўзбекистон ўқув машғулотлари якунланди
© Минобороны России Завершилось совместное военное тактическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Узбекистан
© Минобороны России
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Машғулотлар давомида икки давлат ҳарбийлари чегара ҳудудида шартли ноқонуний қуролли тузилмаларни зарарсизлантириш бўйича ҳаракатларни машқ қилди.
ТОШКЕНТ, 22 июл – Sputnik. "Термиз" полигонида 15-21 июль кунлари бўлиб ўтган Россия ва Ўзбекистоннинг "Ҳамкорлик-2025" қўшма тактик ўқув машғулотлари якунланди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, икки давлат ҳарбийлари чегара ҳудудида шартли ноқонуний қуролли тузилмаларни зарарсизлантириш бўйича ҳаракатларни машқ қилди.
© Минобороны России Завершилось совместное военное тактическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Узбекистан
Завершилось совместное военное тактическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Узбекистан
© Минобороны России
Машқлар афсонасига кўра, NDF отрядлари чегарани кесиб ўтиб, чегарачилар билан жангга киришган. Бунга жавобан зарба берувчи авиация, дронлар ва артиллерия кўмагида тезкор ҳаракат кучлари ҳужумни қайтариб, ҳудуд устидан назоратни қайта тиклаган.
Иккинчи босқичда шартли душман чегара ҳудудларида ўрнашиб олишга уринган. Бирлашган кучлар жангариларни тўсиб қўйди, FPV дронлари, зирҳли техникалар ва ПТУР ёрдамида техника ва позицияларни йўқ қилди.
Қайд этилишича, якуний босқич душман кучлари йўқ қилинган аҳоли пунктига ҳужум бўлган.
Икки давлат машғулотлари энг фаол ҳарбий хизматчиларни идоравий кўкрак нишонлари, ёрлиқ ва совғалар билан рағбатлантириш билан якунланди.
© Минобороны России Завершилось совместное военное тактическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Узбекистан
Завершилось совместное военное тактическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Узбекистан
© Минобороны России
Эслатамиз, ўқув машғулотлари Ўзбекистон ва Россия ўртасида имзоланган ҳарбий ҳамкорлик режасига мувофиқ амалга оширилди.