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https://sputniknews.uz/20250715/baxtiyor-saidov-si-tszinpin-50546410.html
Бахтиёр Саидов Си Цзиньпин билан учрашди
Бахтиёр Саидов Си Цзиньпин билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Бахтиёр Саидов Си Цзиньпинга Шавкат Мирзиёевнинг саломини етказди. 15.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-07-15T12:30+0500
2025-07-15T12:30+0500
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ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Хитой етакчиси Си Цзиньпин билан учрашди. Бу ҳақда вазир ўзининг Telegram-каналида маълум қилди.Қайд этилишича, ташқи ишлар вазирлари билан учрашувда биргаликда савдо, транспорт алоқалари ва маданий алмашинувларни ўз ичига олган барча соҳаларда ҳамкорликни чуқурлаштириш йўлларини муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20250715/sergey-lavrov-si-tszinpin-muhokama-masalalar-50539910.html
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сиёсат, ўзбекистон, хитой, пекин, бахтиёр саидов, си цзинпин
сиёсат, ўзбекистон, хитой, пекин, бахтиёр саидов, си цзинпин

Бахтиёр Саидов Си Цзиньпин билан учрашди

12:30 15.07.2025
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов встретился с Си Цзиньпином
Бахтиёр Саидов встретился с Си Цзиньпином - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2025
© Baxtiyor Saidov/Telegram
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Бахтиёр Саидов Си Цзиньпинга Шавкат Мирзиёевнинг саломини етказди.
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Хитой етакчиси Си Цзиньпин билан учрашди. Бу ҳақда вазир ўзининг Telegram-каналида маълум қилди.
© Baxtiyor Saidov/TelegramБахтиёр Саидов встретился с Си Цзиньпином
Бахтиёр Саидов встретился с Си Цзиньпином - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2025
Бахтиёр Саидов встретился с Си Цзиньпином
© Baxtiyor Saidov/Telegram
“Хитой Халқ Республикаси раиси Си Цзиньпин Жаноби Олийлари билан учрашиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Жаноби Олийларининг самимий саломлари ва эзгу тилакларини етказишдан мамнунмиз”, — деб ёзади вазир.
Қайд этилишича, ташқи ишлар вазирлари билан учрашувда биргаликда савдо, транспорт алоқалари ва маданий алмашинувларни ўз ичига олган барча соҳаларда ҳамкорликни чуқурлаштириш йўлларини муҳокама қилинди.
“Биз ШҲТ доирасида ҳамкорликни мустаҳкамлаш, умумий фаровонликни таъминлаш, минтақавий барқарорлик ва тараққиётга кўмаклашиш борасида биргаликда ҳаракат қилишимизни яна бир бор таъкидладик”, — дейилган хабарда.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2025
Сергей Лавров ва Си Цзиньпин учрашди — муҳокама этилган масалалар
09:49
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