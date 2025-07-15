Сергей Лавров ва Си Цзиньпин учрашди — муҳокама этилган масалалар
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
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Си Цзиньпин шериклик ва стратегик ҳамкорликни янада кенгайтиришга интилиш қатъий эканини тасдиқлади.
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ХХР раиси Си Цзиньпин томонидан қабул қилинди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати.
Учрашув Пекинда Шанхай ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгаши йиғилишида иштирок этиш доирасида бўлиб ўтди. Лавров Хитой етакчисига Россия президенти Владимир Путиннинг саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
“Олий ва юқори даражадаги икки томонлама сиёсий алоқаларнинг қатор масалалари, жумладан, Россия давлат раҳбарининг ШҲТ саммитида ва милитаристик Япония устидан қозонилган Ғалабанинг 80 йиллиги тантаналарида иштирок этиш учун Хитой Халқ Республикасига ташрифига тайёргарлик кўриш масалалари муҳокама қилинди”, — дейилади хабарда.
Россия томонидан халқаро ва минтақавий кун тартибининг айрим долзарб мавзуларига ҳам тўхталиб ўтилди.
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
ХХР раиси узоқ йиллик ва самимий дўстлик ришталари боғлаб турган Россия етакчисининг Хитойга бўлажак ташрифини қутлади.
Си Цзиньпин икки томонлама муносабатларнинг бугунги ҳолатини юксак баҳолади ҳамда Россия Федерацияси билан кенг қамровли шериклик ва стратегик ҳамкорликни янада кенгайтиришга интилиши қатъий эканини тасдиқлади.