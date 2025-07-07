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Эрон ядро дастури бўйича музокаралар олиб боришга тайёр — Пезешкиён
Эрон ядро дастури бўйича музокаралар олиб боришга тайёр — Пезешкиён
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Эрон президенти: биз ҳеч қачон текширув тадбирларидан бўйин товлаган томон бўлмаганмиз. 07.07.2025, Sputnik Ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Теҳрон Атом энергияси бўйича халқаро агентлик билан ҳамкорликни тўхтатганидан сўнг, ядровий дастурини тасдиқлаш бўйича музокаралар олиб боришга тайёр. Бу ҳақда Эрон президенти Масъуд Пезешкиён маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.МАГАТЭ 4 июль куни унинг инспекторлари Теҳронни тарк этиб, Эроннинг Исроил ва АҚШ билан қуролли можароси пайтида агентликнинг Венадаги штаб-квартирасига йўл олгани ҳақида хабар берди.Ўтмишни унутинг: янги дунё ядровий тўқмоқ билан таҳдид қиладиЭрон уран ишлаб чиқаришни тезда тиклаши мумкин — МАГАТЭ
https://sputniknews.uz/20250626/tehron-magate-hamkorlik-50189289.html
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дунё янгиликлари, дунёда, эрон, магатэ, атом энергетикаси, ядросиз дунё, ядровий дастур
дунё янгиликлари, дунёда, эрон, магатэ, атом энергетикаси, ядросиз дунё, ядровий дастур
Эрон ядро дастури бўйича музокаралар олиб боришга тайёр — Пезешкиён
Эрон президенти: биз ҳеч қачон текширув тадбирларидан бўйин товлаган томон бўлмаганмиз.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Теҳрон Атом энергияси бўйича халқаро агентлик билан ҳамкорликни тўхтатганидан сўнг, ядровий дастурини тасдиқлаш бўйича музокаралар олиб боришга тайёр. Бу ҳақда Эрон президенти Масъуд Пезешкиён маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
МАГАТЭ 4 июль куни унинг инспекторлари Теҳронни тарк этиб, Эроннинг Исроил ва АҚШ билан қуролли можароси пайтида агентликнинг Венадаги штаб-квартирасига йўл олгани ҳақида хабар берди.
"Ядровий дастуримизни кузатиш ва назорат қилиш ҳақидаги саволингизга жавобан шуни айтмоқчиманки, биз бу борада музокаралар олиб боришга тайёрмиз. Биз ҳеч қачон текширув тадбирларидан бўйин товлаган томон бўлмаганмиз. Биз бундай назоратни ўтказишга тайёрмиз”, — деди Эрон президенти америкалик журналист Такер Карлсонга берган интервьюсида.