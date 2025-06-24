Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250624/saida-mirziyoeva-prezident-administratsiya-rahbar-50128656.html
Саида Мирзиёева президент Администрацияси раҳбари бўлди — янги тайинловлар
Саида Мирзиёева президент Администрацияси раҳбари бўлди — янги тайинловлар
Sputnik Ўзбекистон
Саида Мирзиёева Ўзбекистон президенти Администрацияси раҳбари лавозимига тайинланди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди.
2025-06-24T09:32+0500
2025-06-24T12:05+0500
сиёсат
ўзбекистон
президент администрацияси
янги тайинлов
саида мирзиёева
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/18/50128134_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_71284ed556a07b845bfa76efa1d46e2a.jpg
TOШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Саида Мирзиёева Ўзбекистон президенти Администрацияси раҳбари лавозимига тайинланди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди. Ўзбекистон президентининг фармони билан президент Администрацияси тузилмасига ўзгартиришлар киритилди. Президент Администрацияси раҳбари лавозими ташкил қилинди. Ўзбекистон президентининг тегишли фармонлари билан: Қуйидагилар бошқа ишга ўтиши муносабати билан лавозимдан озод этилди: Саида Мирзиёева Москвада президент Администрацияси раҳбари ўринбосарлари билан учрашди
https://sputniknews.uz/20250530/saida-mirziyoeva-mixail-mishustin-49602704.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/18/50128134_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_68af3153b797b442ff7ab24949714f1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
саида мирзиёева ўзбекистон президенти администрацияси раҳбари шерзод асадов бекзот мавлонов азиз магрупов саидлазиз саидкаримов уткиржон кодиров жахонгир ибрагимов
саида мирзиёева ўзбекистон президенти администрацияси раҳбари шерзод асадов бекзот мавлонов азиз магрупов саидлазиз саидкаримов уткиржон кодиров жахонгир ибрагимов

Саида Мирзиёева президент Администрацияси раҳбари бўлди — янги тайинловлар

09:32 24.06.2025 (янгиланди: 12:05 24.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаУказом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
Указом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президент Администрацияси таркибига қатор ўзгартиришлар киритилди.
TOШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Саида Мирзиёева Ўзбекистон президенти Администрацияси раҳбари лавозимига тайинланди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди.
Ўзбекистон президентининг фармони билан президент Администрацияси тузилмасига ўзгартиришлар киритилди. Президент Администрацияси раҳбари лавозими ташкил қилинди.
“Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони билан Саида Шавкатовна Мирзиёева Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари лавозимига тайинланди”, — дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУказом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
Указом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2025
Указом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон президентининг тегишли фармонлари билан:
Бекзот Мавлонов президентнинг ёрдамчиси лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг ҳуқуқий экспертиза ва комплекс таҳлил қилиш масалалари бўйича маслаҳатчиси лавозимидан озод этилди;
Азиз Магрупов президентнинг ташқи инвестициялар масалалари бўйича маслаҳатчиси лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг ёрдамчиси лавозимидан озод этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУказом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
Указом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2025
Указом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қуйидагилар бошқа ишга ўтиши муносабати билан лавозимдан озод этилди:
Саидлазиз Саидкаримов президент Администрацияси Назорат инспекцияси бошлиғи лавозимидан;
Ўткиржон Қодиров президент Администрацияси Ҳудудлар билан ҳамкорлик қилиш ва таҳлилий материалларни тайёрлаш департаментининг раҳбари лавозимидан;
Жаҳонгир Ибрагимов президенти Администрацияси Режалаштириш ва ахборот таъминоти департаменти раҳбари ўринбосари лавозимидан.
Саида Мирзиёева Москвада президент Администрацияси раҳбари ўринбосарлари билан учрашди
В завершение визита в Москву состоялась встреча с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.05.2025
Саида Мирзиёева Михаил Мишустин билан учрашди
30 Май, 10:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0