Саида Мирзиёева президент Администрацияси раҳбари бўлди — янги тайинловлар
09:32 24.06.2025 (янгиланди: 12:05 24.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаУказом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Администрацияси таркибига қатор ўзгартиришлар киритилди.
TOШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Саида Мирзиёева Ўзбекистон президенти Администрацияси раҳбари лавозимига тайинланди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот котиби Шерзод Асадов маълум қилди.
Ўзбекистон президентининг фармони билан президент Администрацияси тузилмасига ўзгартиришлар киритилди. Президент Администрацияси раҳбари лавозими ташкил қилинди.
“Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони билан Саида Шавкатовна Мирзиёева Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари лавозимига тайинланди”, — дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУказом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
Указом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон президентининг тегишли фармонлари билан:
Бекзот Мавлонов президентнинг ёрдамчиси лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг ҳуқуқий экспертиза ва комплекс таҳлил қилиш масалалари бўйича маслаҳатчиси лавозимидан озод этилди;
Азиз Магрупов президентнинг ташқи инвестициялар масалалари бўйича маслаҳатчиси лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг ёрдамчиси лавозимидан озод этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУказом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
Указом президента Республики Узбекистан внесены изменения в структуру Администрации Президента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қуйидагилар бошқа ишга ўтиши муносабати билан лавозимдан озод этилди:
Саидлазиз Саидкаримов президент Администрацияси Назорат инспекцияси бошлиғи лавозимидан;
Ўткиржон Қодиров президент Администрацияси Ҳудудлар билан ҳамкорлик қилиш ва таҳлилий материалларни тайёрлаш департаментининг раҳбари лавозимидан;
Жаҳонгир Ибрагимов президенти Администрацияси Режалаштириш ва ахборот таъминоти департаменти раҳбари ўринбосари лавозимидан.
30 Май, 10:35